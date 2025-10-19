Dünyanın en pahalı baharatı rekor fiyata satılacak! Kilosu 600 bin TL...

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safranın kilogramı bu yıl 600 bin liradan satışa sunulacak.

9. Safran Festivali kapsamında Yukarıçiftlik köyünde gerçekleştirilen hasat etkinliğinde safranlı pilav ve kara çorba ikram edildi. Ancak festival döneminde etkili olan yağışlar, tarlaların çamurla kaplanmasına neden olarak hasadı olumsuz etkiledi.

Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran; hücre yenileyici, hafızayı güçlendirici ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelen özellikleriyle de dikkat çekiyor. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenen bitki, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

"Çiçekler artık açmakta zorlanıyorlar"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu yıl yağışların hasadı zorlaştırdığını belirterek, "Bu yıl Safran Festivali döneminde yağmur almaktayız, yağmur yağıyor. Onun için sahada çok fazla safran çiçeği toplayamadık. Çünkü misafirleri tarlalara koyduğumuzda çiğnendiğinde ertesi gün çiçekler artık açmakta zorlanıyorlar, çamur olduğundan dolayı. Bu yüzden çok fazla tarlada safran toplamadan safran çiçeği festivalini idrak ettik" dedi.

Yaklaşık 8-10 gündür hasada devam ettiklerini söyleyen Yılmaz, önümüzdeki günlerde güneşli havayla birlikte toplamanın hız kazanacağını ifade etti. Geçen yıl safranın kilosunu 450 bin liradan sattıklarını belirten üretici,

"Muhtemelen 2025 hasadı 600 bin lira gibi görülüyor. Zannediyorum yeni ürün çıktığında bu fiyatlardan satacağız" diye konuştu.