Düzce, tıbbi aromatik bitki üretimine başlıyor
Düzce'de tarımsal üretimin gelişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Tarım Akademisi' projesi kapsamında tıbbi aromatik bitki üretimi için çalışmalar başladı. Belediyenin hayata geçirdiği proje kapsamında kekik ve biberiye fideleri toprakla buluşturulurken, lavanta, ada çayı ve melisa dikimi yapılacak arazi ekime hazırlanıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, adı geçen projeyle kentin verimli topraklarının etkin şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Mergiç Mahallesi'nde 121 dönüm arazide hizmet veren akademide, çiftçiler eğitilerek nitelikli tarımın ve ürün çeşitliliğinin önü açılıyor.
Akademiye ait arazinin 6 dönümlük kısmında tıbbi aromatik bitki üretimi için çalışmalar başladı. Bir yandan kekik ve biberiye fideleri toprakla buluşturulurken diğer yandan lavanta, ada çayı ve melisa dikimi yapılacak arazi ekime hazırlanıyor.
55 bin bitki kapasiteli sera temeli atıldı
Ayrıca arazide 24 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde, 55 bin kapasiteli bitki köklendirme serasının temeli atıldı. Düzce Belediyesi, serada kendi çalı ve süs bitkilerinin üretimini sağlayacak. Belediye, kentin yeşil alan ve parklarını süslemek için kullanılan bitkileri kendi serasında yetiştirecek.