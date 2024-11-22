Edirne Valisi'nden çeltik üreticilerine GES müjdesi

Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Ticaret Borsası'nda düzenlenen Çeltik Sezonu Değerlendirme ve Su Yönetimi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kuraklığa karşı önlemler alınacağını belirtti. Çakmak Barajı'na şubat ayı itibariyle su basılacağını ifade eden Sezer, "Ergene tarafı beslenecek, İpsala beslenecek, üst taraftaki kısımlarda suyu daha rahat kullanma imkanımız olacak." dedi. Sezer, gelecek yıl bitirilmesi amaçlanan Çömlekköy Barajı'yla da ilgili bilgi verdi.

Kira fiyatları makul düzeye çekilmeli

Sezer, üretim maliyetlerinin diğer unsurları arasında enerji fiyatları ve tarım arazisi kiralama bedellerinin de olduğunu bununla ilgili de çalışma yapacaklarını kaydetti. Edirne'deki kira fiyatlarının makul düzeye çekilmesi gerektiğini aktaran Sezer, konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşme yapacaklarını ifade etti.

Çeltik üreticileri için iki GES kurulacak

Sezer, çeltik üreticilerinin enerji maliyetlerinin düşürülmesi konusunda da taleplerine "Size bir müjdemiz var" diyerek güneş enerji sistemi (GES) kurulmasıyla ilgili bilgi verdi. Edirne'ye kurulacak GES projelerinin yatırım programına alındığına vurgu yapan Sezer, şöyle devam etti: "Türkiye'de 3 GES projesi yatırım programına girdi. Üç projeden ikisi Edirne'den. Çakmak ve Hamzadere sulama birliklerine 10'ar megawat şeklinde yatırım programına alındı. Enerji fiyatlarını düşürme adına önemli bir yatırım oldu." Sezer, ikinci ürün elde etmeye imkan tanıyan küçük sulama projelerini de hayata geçirdiklerini bazı köylere yapılan 22 küçük sulama projelerini Özel İdaresinin bu yıl 50'ye tamamlayacağını ifade etti.