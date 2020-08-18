Ege’de kuru üzüm hasadı başladı, şaraplık üzümde sorun yaşanıyor

18 Ağustos 2020

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

Mayıs ayında yaşanan aşırı sıcakların hemen ardından yağışlı hava nedeniyle üreticinin silkme dediği durum bağlarda verimi düşürdü. Üretici de kaybın önüne geçmek amacıyla hasada erken başladı. Manisa Bağcılık Enstitüsü ve Kemalpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü uzmanları, Armutlu Ovası’nda gerçekleşen hasatta üreticilere verim ve ürün kaybının önüne geçmek için uyarılarda bulundu.

Öte yandan pandemi nedeniyle yabancı turistin azlığı, turistik yörelerdeki şarap satışlarını düşürdü. Firmalar gelecek yılın planlamasını yapmakta zorlanırken şaraplık üzüm üreticisi ise fiyatların bir türlü açıklanmamasından şikayetçi oldu. Armutlu Ovası’nda Ruhi Özen’e ait bağda gerçekleşen hasatta konuşan yöre üreticisi Tevfik Gürcan, mayıs ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle bitkinin strese girdiğini ve salkım tutumunda zayıfl ık gözlendiğini söyledi. Verim kaybının önüne geçmek için hasadı yaklaşık 10 gün öne aldıklarını kaydeden Gürcan, iyi bir sezon beklediklerini dile getirdi. Manisa Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarından Ahmet Candemir, mevsimsel etkilerle hasadın 10-15 gün önce gerçekleştiğini söyledi.

Üreticiye bandırma suyunu refreaktometre ve potasa derecesi ile sık sık kontrol etme çağrısında bulunan ve uygulamalı olarak gösteren Candemir, lokal verim kayıpları tespit ettikleri kuru üzümde verimli bir sezon beklediklerini kaydetti.

“Şarapta ÖTV’den pay verilse sorun çözülür”



Denizli’nin saraplık bağları ile bilinen Güney İlçesi’nde Ziraat Odası Başkanı Rıza Eraydın, bölgede yaklaşık 7 bin dönümü şarap firmalarına ait yaklaşık 22 bin dönüm bağ alanında üretim yapıldığını belirterek, “Çiftçi ve firmaların toplam 22 bin ton şaraplık üzüm üretimi söz konusu. Firmalar kalecik karası almayacaklarını beyan etti. Kırmızı diye tabir ettiğimiz üzümlerde geçen yıl kilogram fiyatı 3.25- 3.75, beyaz üzümlerde 3.75- 4.50 TL arasındaydı. Bu sene turizm sezonunda satış yapamadık, depolar 'dolu' diyerek henüz fiyat ilan etmedi. Üretici sıkıntıda” dedi. Eraydın, “Üretici bu yıl da fiyat bulamazsa bağı söküp, kekik ekimine yönelir” diye konuştu. Eraydın, şaraptan şişe başına alınan ÖTV’nin yüzde 10’unun üreticiye verilmesi ile sorunun kaynağında çözülebileceğini dile getirdi.