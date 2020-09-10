Egeli hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatçıları hedef büyüttü

10 Eylül 2020

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, yaptığı açıklama ile ihracat hedeflerini 600 milyon dolar şeklinde revize ettiklerini söyledi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2019’u yüzde 10’luk artış ve 443 milyon 455 bin dolarla ihracatını en fazla artıran birlik olarak geride bıraktığını kaydeden Terci, 2020 Ocak ayında ihracatlarını yüzde 27 artırarak yıla 43,5 milyon dolarla başladıklarını aktardı.

Şubat ayında ise 32,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini veren Terci, "Son bir senelik dönemde ise ihracatımız yüzde 32 artarak 514 milyon dolara ulaştı. Egeli ihracatçılar olarak ise 2020’deki 500 milyon dolarlık ihracat hedefimize ilk yarıda ulaştık. İhracatımızdaki bu hız devam ederse bu sene 600 milyon doları hedefliyoruz." dedi.

"Türkiye, büyük potansiyeliyle şanslı ülkelerden biri"

Çin'den başlayıp dünyaya yayılan küresel koronavirüs salgını hububat ve bakliyat başta olmak üzere gıdanın hayati önemde olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Mustafa Terci, Türkiye'nin büyük potansiyeliyle şanslı ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Gıda başta olmak üzere birçok üründe lojistik hizmetlerinde tedarik sorunları yaşanmasına rağmen mart ayında ihracatı yüzde 120 yükselterek 56 milyon dolara çıkardıklarını belirten Terci, şunları kaydetti: "Bakanlıklarımızın salgına karşı aldığı tedbirler, sınırlardaki kontrollü geçişler, tampon bölge uygulaması, temassız ihracat, Türkiye’de üreticilere verilen desteklerle ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesine göndermeye devam ettik. 2020 yılı Nisan ayında ihracatımızı yüzde 15'lik artışla 43,5 milyon dolara, mayıs ayında ise 42 milyon dolara taşıdık. Haziran’da yeni bir rekora daha imza atarak son 6 ayda çok iyi bir performans sergiledik. Haziran’da ise hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü yakaladığı yüzde 179’luk ihracat artış hızıyla ihracatını 47,7 milyon dolara taşırken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 500 milyon doları aşarak 514 milyon dolara yükseldi. Bitkisel yağ, Haziran’da yüzde 350’lik yükselişle en çok artış gerçekleşen ihracat kalemlerimizden biri oldu."

"Türkiye geneli 3,4 milyar dolarlık ihracata imza attık"

Bu yılın ilk yarısında Türkiye genelinde 3,4 milyar dolarlık ihracata imza attıkları bilgisini veren Mustafa Terci, ihracatın 985 milyon dolarlık kısmını hububattan mamul ürünler, 556 milyon dolarlık kısmını değirmencilik ürünleri, 472 milyon dolarını bitkisel yağlar, 356 milyon dolarlık kısmını gıda müstahzarları, 287 milyon dolarlık kısmını şekercilik mamulleri, 274 milyon dolarlık kısmını çikolatalı şekercilik mamulleri, 208 milyon dolarlık kısmını bakliyat, 146 milyon dolarlık kısmını yağlı tohumlar, 105 milyon dolarlık kısmını ise küspeler ve hayvan yemleri oluşturduğunu açıkladı.

Ocak-Haziran döneminde 206 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çeken Terci, "206 ülke arasında, 618 milyon dolarla Irak, 185 milyon dolarla ABD, 137 milyon dolarla Yemen, 135 milyon dolarla Suriye, 120 milyon dolarla Suudi Arabistan, 116 milyon dolarla Almanya, 101 milyon dolarla Cibuti, 95 milyon dolarla Venezuela, 88 milyon dolarla İsrail, 82 milyon dolarla Libya öne çıktı. İlk 6 ayda ihracatımızda Venezuela’a yüzde 265, Hindistan’a yüzde 185, Cibuti’ye yüzde 125, Sudan’a yüzde 80, Tunus’a yüzde 78, Kanada, Türkmenistan ve Yunanistan’a yüzde 50 artış yaşadık." dedi.