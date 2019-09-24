Eğriçayır balı, dünyanın en iyi balı seçildi

24 Eylül 2019

Cansu ÇAKMAK / MERSİN

Mersin’in Toroslarında 300 yıldan bu yana bir aile geleneği olarak arı ürünleri üreten Eğriçayır Balı’nın sahibi Celal Çay, Mersin Toroslarında ürettikleri organik polifloralı çiçek balı ile genel bal yarışmasına katıldıklarını ve ballarının polifloralı çiçek balı kategorisinde birinci olarak altın madalya ile ödüllendirildiğini aktardı.

Dört adet bal kategorisinin altın madalya ile ödüllendirilen birincileri arasında tekrar bir değerlendirme yapıldığını belirten Çay, “Dünyanın her yerinden gelen 400’e yakın bal arasında polifloralı çiçek balımız dünyanın en iyi balı seçilerek büyük kupanın sahibi olduk. Tüm dünya arıcılarının toplandığı kongrede Türk arıcısı adına orada olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Eğriçayır balı olarak, 2009 yılından bu yana sürekli bal yarışmalarına katıldıklarını söyleyen Çay, ilk ödüllerini 2009 yılında Fransa Apimondia’ dan gümüş madalya olarak aldıklarını vurguladı. Sonrasında İtalya’da yapılan organik bal yarışması BİOLMİEL ‘de altın madalya ile ödüllendirildiklerini aktaran Çay, “Slovenya da Apimedica kongresinde gümüş ve Kiev’de 2013 yılında toplanan Apimondia kongresinde Gümüş madalya alarak çıtayı bir basamak yükselmiş olduk. Her iki yılda bir farklı kıtalarda toplanan dünya arıcılık örgütü Apimondia 2017 yılında İstanbul’da karakovan balında bir altın madalya aldık ve 3 gümüş,1 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya ile ödüllendirildik. Dünya Arıcılık Kongresi’nde de dünyanın en iyi balı ile altın madalya ve kupa aldık hedefimiz bu kupayı hep ülkemize getirmekti. 2 yıl sonra da Rusya’da yapılacak olan Apimondia yarışmasına katılacağız. ” diye konuştu.

“Ürünlerimiz organik arıcılık sertifikasına sahip”

Organik sertifikalı arıcılık yaptıkları için tarım ve sanayi arazilerine yakın bölgelere kovanlarını yerleştirmediklerini belirten Çay, balı kimyasal ilaçlar ile kirletmeden, organik bal olarak tüketiciye ulaştırdıklarını söyledi.

Yarışmaya giren balların yarısının tarım ilacı içeriyor olmasından dolayı analiz sürecini geçemediğini aktaran Çay, “Bu durum dünyada bal konusunda ciddi önlemler alınması gerektiğini gösteriyor. Birkaç kategoride balı değerlendiriyorlar. Tadına, kokusuna ve kıvamına baktıktan sonra ambalajını inceleyerek en iyi balı seçiyorlar” dedi.



600’e yakın kendi arı kovanlarının yanında, yaklaşık 25 sözleşmeli profesyonel arıcı ile de çalışarak üretim yaptıklarını aktaran Çay, çiçek balı, polifloralı balı, keçiboynuzu balı gibi birçok bal çeşidini ürettiklerini vurguladı. 25 sözleşmeli arıcının kendi standartlarına uygun bal ürettiklerini aktaran Çay, “ Arıcılarımız organik sertifikasyon firması tarafından denetleniyor. Ayrıca kendi iç denetimimizi oluşturarak aldığımız balları kontrolden geçirdikten sonra paketlemesini yapıp üreticiye sunuyoruz. Arıcılarımızın eğitimine önem vererek sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz ” dedi.

“Arı kolonisinin en fazla olduğu ikinci ülkeyiz”

Ürünün tanınmış olmasının önemli bir unsur olduğunun altını çizen Çay, “İyi bal üretmenin yanında pazarlamayı da iyi yapmak gerekiyor. Pazarlama faaliyetimizin bir parçası da bu yarışmalara katılıp en iyi balı tanıtmaktır. Arı kolonisin en fazla olduğu dünyanın 2. ülkesiyiz. Türkiye balcılık ülkesi haline geldi ve Dünya Arıcılık Kongresinde Türkiye, balı ile tanınmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

Ödüllerle birlikte dünyanın birçok yerinden tüketicinin Eğriçayır Balı’nı tercih ettiklerini belirten Çay, “Bu ödülü aldıktan sonra dünyanın birçok yerinden talepler geldi, satışlarımız arttı ve tüketici balımıza güven duymayı sürdürdü” dedi.

Ürünlerinin yüzde 50’sini internet sitelerinden tüketiciye ulaştırdıklarını aktaran Çay, “ İstanbul başta olmak üzere, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki organik dükkanlar, gurmeshoplar, Macro Center’lar, EATALY ve doğal ürün satan dükkanlar aracılığıyla tüketiciye ulaştırıyoruz. Bir kısmını da Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gönderiyoruz. Arz talep dengesini tutturmaya çalışıyoruz. Üretimimizi artırırken aynı zamanda kaliteyi nasıl artıracağız ona dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.