Ekici Peynir sıkıntılı ortamda yüzde 40 büyüdü

24 Aralık 2019

FİKRİ CİNOKUR

Türkiye'nin en büyük bin şirketi arasında yer alan merkezi Antalya'da bulunan Ekici Peyniri, ekonominin sıkıntıda olduğu bir dönemde yüzde 40 büyüyerek 430 milyon lira ciroya ulaştı.

Ekiciler Süt Gıda Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü Burçin Ekici düzenlediği toplantıda, 2019 yılını değerlendirip 2020 hedeflerini anlattı.

Türkiye'de peynir sektöründe ilk 5 sırada yer aldıklarını belirten Ekici, günde 350 ton süt işleyerek 55-60 ton çeşitli peynir üretimi yaptıklarını söyledi. 517 çalışanı bulunduğunu ve istihdam edilenlerin yüzde 55'inin kadınlardan oluştuğunu ifade eden Burçin Ekici, işyerlerinde kadınların fikirlerine değer verdiklerini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin 2019 yılında zor bir süreçten geçmesine rağmen Ekici Peyniri olarak yüzde 40 büyüyerek 430 milyon lira ciroya ulaştıklarına dikkat çeken Genel Müdür Ekici, her yıl hijyen ve AR-GE çalışmalarına en az 10 milyon Lira yatırım yaptıklarını açıkladı. Burçin Ekici, şöyle devam etti.

''10 milyon Euro'luk yatırım ile beyaz peynir süt işleme kapasitesini 110 bin tona çıkardık. Ayrıca 2018 yılında 10 milyon liralık yatırım ile süzme peynir üretimi 3 katına yükseldi. Tek kullanımlık tereyağı ve krem peynir kapasitesini 4 katına artırdık.2018 yılında 30 bin olan satış noktamız 42 bine ulaştı. 2019 yılında yüzde 40 büyüyerek 430 milyon TL ciro elde ettik. Yıl içinde 22 bin ton peynir satışı yaptık. ''

6 milyon dolarlık peynir ihracatı

Ekici Peynir olarak Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine 6 milyon dolarlık peynir ihracatı gerçekleştirdiklerini anlatan Burçin Ekici, gelecek yıllarda da bu konuda yeni yatırımlar yapacaklarını söyledi.

Süt ve süt mamulleri sektörünün özellikle çiğ süt konusunda 2019 yılında yüzde 5 düşüş gösterdiğini ifade eden Ekici, ''Sektör gerilerken Ekici Peynir olarak üretimimizi artırdık. 2020 yılında verimliliği daha iyi sağlamak için teknolojik yatırımlara öncelik vereceğiz. Her yıl hijyen ve verimliliği, kaliteyi daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Her yıl ortalama 10-15 milyon TL yatırım yapıyoruz. Üretici, yem fiyatları ve diğer maliyetlerin artmasıyla para kazanamıyor. Üretici hayvanlarını kesime gönderiyor. Bizim yem satma işimiz yok. Üreticiye bu konuda dayatmamız da yok'' dedi.

2020 yılının kendileri açısından daha da iyi bir yıl olacağını anlatan Genel Müdür Burçin Ekici, sözlerini şöyle tamamladı.

''Türk ve Alman mühendislerle çalışıyoruz ve beyaz peynir üretiminde hiç el değmiyor. 2019'da yatay büyüdük. Bundan sonra dikey büyümeye odaklandık. 3 yıl üst üste Belçika Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü'nden 3 altın yıldız ile Kristal Lezzet Ödülü aldık.Bağımsız bir araştırma şirketinin yaptığı Lovemark araştırmasında en fazla tercih edilen ikinci peynir markası olduk.

Türkiye halkı klasik peyniri, genç kuşaklar ise peynir çeşitliğini tercih ediyor. Türkiye'de her hanenin sofrasına girmek istiyoruz. Beyaz peynirde rakiplerimizden bir tık öndeyiz. ürünlerimizde salamura suyu kullanmıyoruz. Daha fazla süt kullanıyoruz. Bu da maliyetleri artırıyor. Türkiye'nin çiğ süt kalitesini artırmak için gideceği çok yol var.''