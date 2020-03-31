"Ekim sezonunu kaçırırsak bir yıllık mahsulü kaybederiz"

31 Mart 2020

ŞİRİN ÇAVUŞ

Koronavirüs salgınının diğer tüm sektörler gibi tarım sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Mersin Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı, Türkiye ekonomisi için önemli gelir kaynağı olan tarımda ekim sezonunun sokağa çıkma yasakları sebebi ile kaçırılmaması için önlemlerin alınmasını istedi. Sakallı, aksi halde tarımda kaçırılacak 1 aylık ekim diliminin 1 yıllık mahsulü kaybettireceğini söyledi. Son aylarda dünyada hayatı ve ekonomiyi durma noktasına getiren koronavirüs salgınının tarım sektöründe oluşturacağı yıkıcı etkileri en aza indirmek için önlemler alınması gerektiğini söyleyen Sakallı, tarım alanları ve tarımsal üretimle birlikte çiftçi sayısında da sürekli bir düşüş yaşandığını belirtti. Önümüzdeki hafta fidelerin toprak ile buluşmaya başlayacağını belirten Sakallı, bu dönemin kaçırılması ile hem fidelerin zarar görebileceğini hem de toprakların bir yıl boş kalacağını söyleyerek, çiftçinin önünü görebilmesi ve üretimin aksamaması için gerekli çözümlerin bulunmasını istedi.

“25 bin üyenin 15 bini aktif”

Mahmut Sakallı, Mersin Ziraat Odasına kayıtlı üretici sayısının 25 bin, aktif olan üretici sayısının ise 15 bin civarında olduğunu belirterek, aktif olan üreticilerin yüzde 60’ının 65 yaş ve üzeri kişiler olduğunu söyledi. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü çiftçilerin ekim zamanını kaçırmasıyla üretim yapamayacaklarını, ayrıca salgın riskinin devam etmesiyle birlikte aktif üretici sayısının yıl sonunda yüzde 50 oranında azalabileceğini ifade etti.

Çiftçilerin tarım ürünlerini üretebileceği olanakların güçlendirilmesi için diğer sektörler gibi tarım sektörünün de desteklenmesi gerektiğini ifade eden Sakallı şunları kaydetti: “Üretim için gerekli gübre, tohum, ilaç, mazot, elektrik gibi temel girdi maliyetleri düşürülmeli, tarımsal giderler için destekler verilmeli, çiftçilerin bankalarda bulunan kredi borçları faizsiz olarak ertelenmeli, KDV indirimi dahil üretici ve üretim rahatlatıcı önlemler alınmalıdır.”