El Nino palm yağını vuracak: Fiyatlarda yükseliş bekleniyor

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Dünyanın en büyük palm yağı üreticileri Endonezya ve Malezya’da kurak hava koşulları üretim beklentilerini aşağı çekiyor. Güçlü El Nino’nun etkisiyle 2027 yılında küresel palm yağı arzında daralma ve fiyatlarda yükseliş bekleniyor.

Bloomberg News'in yedi analistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, Endonezya ve Malezya'nın toplam palm yağı üretiminin 2027'de yaklaşık yüzde 3 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Endonezya'nın üretiminin 49 milyon tona, Malezya'nın üretiminin ise 19,5 milyon tona düşmesi bekleniyor.

Fiyatlar 5 bin ringgite çıkabilir

Üretimde beklenen düşüşün palm yağı fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Ankete katılan üç analist, gösterge palm yağı fiyatının gelecek yıl ton başına 5 bin Malezya ringgitine, yaklaşık 1.226 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Endonezya'nın genişleyen palm bazlı biyodizel programının da küresel piyasalara sunulan arzı sınırlayabilecek unsurlar arasında bulunduğu belirtiliyor. Yaşlanan palm ağaçlarından kaynaklanan verim kayıpları ve kuraklığın devam etmesi de üretim üzerindeki baskıyı artırıyor.

El Nino'nun etkisi gecikmeli görülecek

Piyasalar, Endonezya'da normal şartlarda nisan-eylül döneminde görülen kurak koşulların güçlü El Nino nedeniyle daha uzun sürme ihtimalini yakından izliyor.

Palm yağı üretiminde olumsuz hava koşullarının etkisinin genellikle gecikmeli ortaya çıkması nedeniyle mevcut kuraklığın özellikle 2027 yılı üretimine yansıması bekleniyor.

Fastmarkets Palm Oil Analytics Kıdemli Analisti Sathia Varqa, mevcut El Nino'nun 2027 üretimini etkileyeceği konusunda genel bir görüş bulunduğunu, ancak üretimdeki kaybın boyutunun kuraklığın şiddeti ve ne kadar süreceğine bağlı olacağını belirtti.