Elazığ'da badem ağacı sayısı 500 bini aştı

Elazığ'ın badem üretiminde ülkede 13. sıraya yükseldiklerini bildiren Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, üretilen bademlerin çerez olarak ve badem şekerinin yapımında kullanıldığını kaydetti.

2023 yılında 3 bin 800 ton badem ürettik

Önümüzdeki yıllarda da badem üretiminde artış öngördüklerini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Ülkemizin badem ihtiyacını karşılamada önemli bir açığı kapatma noktasında ilimiz önemli bir görev üstlendi. Kurum olarak badem üretimi yapan çiftçileri destekliyoruz. Üretimde kolaylık sağlamak için hayata geçirilen projelerle badem silkeleme makinesi ve çapalar dağıtıldı. Badem üretiminin artması için büyük çaba sarf ediyoruz. İlimizdeki tarımsal üretimin artacağını ve bu anlamda bademin de tarımsal üretiminde önemli bir yer tutacağını gözlemliyoruz. Elazığ'ın önümüzdeki yıllarda badem üretimi bakımından Türkiye sıralamasında daha yukarılara yükseleceğini öngörüyoruz. Geçen yıl 3 bin 800 ton olarak gerçekleşen badem üretiminin önümüzdeki yıllarda daha yükselecektir. Bu yıl üretimde ciddi bir artış bekliyoruz."