Erzurum'da 720 milyonluk hibe desteği 1820 kişiye istihdam sağladı

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, kentte 2013'ten bugüne çok sayıda tarımsal faaliyet ve kırsal kalkınma alanında hibe desteği sunulduğunu anlattı. Tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik hemen hemen her alanda hibe destekleri verdiklerini ifade eden Kılıç, TKDK'nin 2024 itibarıyla IPARD III programına geçtiğini söyledi.

Kentte 2013'ten 2023'e kadar IPARD I ve II dönemi boyunca toplam tutarı 1,6 milyar lira olan yatırımlara, 720 milyon lira hibe verildiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"IPARD II dediğimiz 2017 ve 2023 yılları arasında uygulanan programda ise ilimizde toplamda 37 et süt hayvancılığı ahırı, 5 et süt işleme tesisi. 15 konaklama ve yeme içme tesisi yani otel projesi, 3 mantar üretim tesisi, 11 güneş enerjisi, 18 zanaatkarlık ve katma değerli ürünlere yönelik tesis, süt toplama, makine parkı, 41 arıcılık projesi ve 20 kültür balıkçılığı projesi hayata geçirildi. Bunlara toplamda 15 milyon Euro hibe verdik. Bu yatırımlar neticesinde ilimizde 1820 kişilik ek istihdam ortaya çıkarıldı."

Hibe başvuru şartları

Kılıç, hibe başvurularında, yatırımcının 18-65 yaş aralığında olması, belli suçlardan sabıka kaydının bulunmaması, hayvan kayıt ve çiftçi kayıt sistemi ya da KOSGEB üyeliği gibi belli şartlar arandığını, bu şartların sektörlere göre değişebildiğini bildirdi.

Hibe programlarına danışman firma aracılığıyla hazırlanan projelerle de başvurulabileceğini belirten Kılıç, "TKDK'ye başvuran vatandaşlarımız hem tesisin bina yapım işlerine hem üretim için gerekli olan makine ekipmanlarına hem de mühendislik işleri gibi fizibilite çalışmaları ile danışmanlık hizmetleri gibi harcamalara da hibe alabiliyor" diye konuştu. Kılıç, hibe alan kişilerin yatırımlarında KDV gibi vergilerden istisna tutulduğuna dikkati çekerek, aynı zamanda alınacak hibenin yarısı kadar da avans kullanılabildiğini kaydetti.