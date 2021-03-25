ESK süt alımına başlıyor

Ali Ekber YILDIRIM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı bölgelerde süt üreticilerinin mevsimsel arz fazlalığına bağlı olarak süt satışında zorlandıklarını iletmeleri üzerine Et ve Süt Kurumu Genel Müdürüne talimat verdiğini en kısada süt alımına başlayacaklarını açıkladı.

Sanayicilerin ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin süt alımını azaltması ile piyasada oluşan endişe Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ile yerini umuda bıraktı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi Et ve Süt Kurumu, üretici örgütleri üzerinden piyasadaki sütü alarak süt tozuna çevirecek.

Pakdemirli'nin mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı: "Bazı bölgelerimizde süt üreticilerimizin, mevsimsel arz fazlalığına bağlı olarak süt satışında zorlandıklarını iletmeleri üzerine ESK Genel Müdürümüze talimatı verdim.

İhtiyaç olan illerimizde en kısa sürede süt alımına başlıyoruz.

Üreticilerimize hayırlı olsun."