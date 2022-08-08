ESK'dan karkas et fiyatlarına müdahale

Et ve Süt Kurumu (ESK), küçükbaş hayvancılıkta karkas et alım fiyatlarını artırdı. Kuzu karkas alım fiyatı 88 liradan 90 liraya çıkarılırken, ihraç amaçlı karkas alım fiyatı ise 92 lira oldu.

Piyasa regülasyonu çerçevesinde bazı tedbirler aldıklarını vurgulayan ESK'nın açıklamasına göre, iç tüketimin artırılması amacıyla da perakende satış mağazalarında yüzde 25 indirime gidildi.

Alınan bu tedbirlerle beraber kuzu karkas fiyatları, piyasada 85 TL/kg‘dan ortalama 90-95 TL/kg’a yükseldi.

ESK, bugünden geçerli olmak üzere toklu alım fiyatlarını da 82 TL/kg’dan, primlerle 90 TL/kg’a çıkarttı.