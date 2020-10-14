Eskişehir Şeker Fabrikası, günlük pancar işleme rekorunu kırdı

14 Ekim 2020

Konuyla ilgili açıklama yapan Fabrika müdürü Mehmet Yüksel, 1933 yılında kurulan fabrikanın 88'inci pancar alım kampanyasına başladığını söyledi.

Günlük pancar işleme kapasitesinin 8 bin 200 tonu geçtiğini belirten Yüksel, şöyle devam etti: "Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası son dönemde tarihi rekorları kırıyor. Bir günde 10 bin ton pancar işleme kapasitesine ulaştık. Fabrikamız için miladi bir gündür. 2019-2020 pancar alım kampanyasında 152 bin ton şeker üretildi. Bu sezon hedefimiz 155 bin ton şeker üreterek fabrikanın rekorunu kırmak. Bu da Türkiye'de kişi başına yıllık 1 kilo 800 gram şeker üretmek anlamına geliyor."

Yaklaşık 500 milyon lira katma değer sağlıyor

Kristal şekerin yanı sıra paketli küspe ve alkol de imal ettiklerini anlatan Yüksel, pandemi sürecinde dezenfektan ve kolonyada kullanılan alkolü üreterek Türkiye'nin bu konudaki ihtiyacını karşıladıkları dile getirdi.

Fabrikanın hem ülkenin hem de kentin ekonomisine büyük katkısı sunduğuna dikkat çeken Yüksel, "Yaklaşık 500 milyon lira katma değer sağlıyor. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasına bu gözle bakmak gerekiyor. Üretim yaparken zaman zaman kentte koku konusunda şikayetler de oluyor. Bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Çamur havuzlarını temizledik. Günde 4 kez altışar saat arayla koku gidericilerle ilaçlama yapıyoruz. Atık sularımızı da tamamen arıtıyoruz, çevreye uyumlu hale getiriyoruz. Kokuyu minimize etmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Pandemi sürecinde herkesten biraz sabır bekliyoruz."

Kaynak: AA