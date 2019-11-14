Et ve sütte arttı-düştü tartışması!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) et ve süt verilerini açıkladı, sektörün kafası karıştı. Et ve süt sektörü temsilcileri açıklanan verilerin gerçekçi olmadığını iddia ediyor. Ali Ekber YILDIRIM'ın haberi...
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