Eylülde ticari süt işletmelerince 903 bin 509 ton inek sütü toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 11,6 arttı, ayran üretimi yüzde 9,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 0,9 arttı, içme sütü üretimi yüzde 7,2 arttı, tereyağı üretimi yüzde 13,9 arttı.

Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,2 arttı, ayran üretimi %12,9 arttı, yoğurt üretimi %7,2 arttı, içme sütü üretimi yüzde 3,9 arttı, tereyağı üretimi yüzde 11,9 arttı.

Bir önceki ay 933 bin 514 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 3,2 oranında azalarak 903 bin 509 ton oldu.