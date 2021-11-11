FAO: Türkiye'de tahıl üretimi düşecek, ithalat artacak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yılda iki kez yayınladığı "Gıda Görünümü" raporunun bugün ikincisini yayımladı. Raporda, Türkiye'nin bu yıl tahıl üretiminin 2020 yılındaki 36,7 milyon tondan 31,3 milyon tona gerileyeceğini tahmin etti.

Tahıl ithalatının 11 milyon tondan 14,8 milyon tona çıkacağını tahmin ederken, ihracatın is 4,8 milyon tondan 4,6 milyon tona gerilemesini beklediğini ortaya koydu.

Stoklar 8,3 milyon tona gerileyecek

Haziran ayıda yayınlanan bu yılın ilk raporunda 2021 tahıl üretimi 35,3 milyon ton, ithalatı 14,8 milyon ton ve ihracatı 5,6 milyon ton olarak tahmin edilmişti.

Türkiye'nin tahıl tüketiminin ise 2021'de 2020 yılında 42,8 milyon tondan 43,7 milyon tona çıkacağını tahmin eden FAO, nihai stokların 10,5 milyon tondan 8,3 milyon tona düşeceğini tahmin etti.

Buğda üretimi 2,8 milyon düşecek

Buğday üretiminin 2021'de 2020 yılındaki 20,5 milyon tondan 17,7 milyon tona gerileyeceğini, ithalatın 8,1 milylon tondan 10 milylon tona çıkacağını ve ihracatın 4,3 milyon tondan 4,0 milyon tona gerileyeceğini de de öngördü.

Haziran ayında yayılanan raporda buğday üretiminin 2022'de 20,0 milyon ton, ithalatın 10 milyon ton olacağı tahmin edildi.