Fidanda üretiminde sertifikasyon için başvurular uzatıldı  

Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, asma fidan ve üretim materyalinin sertifikalandırılabilmesi veya standart fidan olarak adlandırılması için 2023 yılı için verilecek beyannamelerin son verilme tarihi afet bölgesi ilan edilen illerde 1 ve 2 no'lu damızlık üniteleri için 31 Mayıs'a, 3 no'lu damızlık ünitesi ve standart üretim materyali fidan da dahil tüm aşamalardaki fidan parselleri için 30 Haziran'a kadar uzatıldı.