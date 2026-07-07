Fındığı bekleyen büyük tehlike: Zarar daha yeni başlıyor

Fındığın baş düşmanı kahverengi kokarcanın yumurtlama dönemi bu yıl gecikse de asıl etkinin önümüzdeki günlerde yüzünü göstermesi bekleniyor.

Üreticilere önemli uyarılarda bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, özellikle biyolojik mücadele kapsamında doğaya bırakılan samuray arılarının bulunduğu bölgelerde bilinçsiz ilaçlamadan kaçınılması gerektiğini, gelişi güzel yapılan ilaçlamaların bu faydalı canlılara da zarar verdiğini belirtti. Üreticilerin ilaçlama yapmadan önce mutlaka İl Tarım ve Orman Müdürlükleriyle iletişime geçerek koordineli hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Asıl zararı önümüzdeki günlerde göstermeye başlayacak

Pehlevan, "Bu sene hava biraz soğuk gittiği için kokarcalar yumurtlamaya geç başladı. Asıl zararını da önümüzdeki günlerde göstermeye başlayacak. Kokarca, fındıkta özellikle meyvenin pamukçuk ve süt dönemlerinde büyük zarar verir. Bu evrede fındık özü henüz yumuşakken hortumuyla meyveyi delen zararlı, acı salgısını fındığa akıtır. Önümüzdeki günlerde fındık ve sebze bahçelerinde yoğun şekilde kokarca görülecek. Kokarcaya karşı mücadele, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile koordineli şekilde hareket etmesi gerektiğini öneriyorum" dedi.

Türkiye'nin en büyük tarımsal sorunlarından biri olacak

Kahverengi kokarcanın hızla yayılmaya devam ettiğini vurgulayan Pehlevan, tehdidin artık yalnızca Karadeniz Bölgesi ile sınırlı olmadığını, önümüzdeki yıllarda sadece Trabzon'un ya da Karadeniz'in değil, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olacağını söyledi.

Pehlevan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün birçok ilimize yayılmış durumda. Bu, sadece bir bakanlığın tek başına mücadele edebileceği bir konu değil. Mutlaka koordineli bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Tarım Bakanlığı başta olmak üzere Üniversiteler, Araştırma Kuruluşları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm kurumların ortak hareket etmesi gerekir. Aksi durumda bununla mücadele etmek kolay olmayacaktır. Biz de Ziraat Mühendisleri Trabzon Şubesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla kokarcanın AFAD kapsamına alınması yönünde çalışma yürüttük. İlgili kurumlara, AFAD Başkanlığına ve AFAD İl Müdürlüğüne yazılar gönderdik. Amacımız, konunun AFAD kapsamına alınarak ilgili bakanlık ve kurumların bir araya gelmesi, koordineli şekilde hareket edilmesi ve bu sorunun üstesinden birlikte gelinmesidir."