Fındığın yağ değerini korumak hasadın zamanlamasına bağlı

Hasat işleminin çok dikkatli yürütülmesine özen gösterilmesini isteyen Turan, "Fındık çeşitlerinden bazıları erken, bazılar orta ve bazıları da geç hasat olumuna gelmektedir. Bu yüzden çeşitler karışık değil de her çeşit hasat olumuna geldiğinde ayrı ayrı hasat edilmeli, harmanlanmalı, kurutulmalı, çuvallanmalı ve hasat edilen fındıklar aynı gün mutlaka harman yerine getirilmelidir" dedi.

Daldan değil yerden hasat

Hasadın yerden yapılmasının önemine dikkati çeken Turan, şöyle konuştu: "Yerden hasada başlamadan önce ocak altları ve içlerindeki yabancı ot temizliği mutlaka yapılmış olması gerekir. Yere dökülen fındıklar yerde uzun süre bekletilmeden toplanması gerekmektedir. Aksi halde uzun süre yerde bekleyen fındıklarda çürüme ve küflenme oluşabilmektedir. O nedenle yerde düşen fındıkları en az üç defa kademeli olarak toplanması gerekir."

Turan, erken hasat edilen fındıkların kendine özgü renk, lezzet ve tada ulaşamadığına işaret ederek, "İç meyve küçük kalır, randımanı ve beyazlama oranı düşer, buruşuk oranı artar, yağ ve kül oranı, E vitamini, folik asit değeri, yağ asitleri kompozisyonu gibi içeriklerinde azalır, raf ömrü kısalır ve sürgünler zarar görebilir. Erken hasat daldan hasat şeklinde yürütüldüğü için bir kişi günde yaklaşık 70-75 kilogram zuruflu fındık toplamaktadır. Bu da yaklaşık 20-25 kilogram kuru fındığa denk gelmektedir. Bu nedenle daldan hasat işleminin bir yandan meyve kalitesini düşürürken diğer yandan hasat maliyetini arttırdığı unutulmamalıdır" dedi.

Yüzde 40 iş gücü tasarrufu için...

Fındıkların zamanında toplanılmasının birçok yararının da bulunduğuna işaret eden Turan, şu değerlendirmede bulundu: "Olgun hasat edilen fındıkların randımanı yükselir, buruşuk iç oranı azalır, meyve kendine has tada ve lezzete ulaşır, beyazlama oranı artar, toplam yağ ve yağ asitliği değeri yükselir, raf ömrü artar, hasatta kullanılan iş gücü azalır ve kuruma süresi iklime de bağlı olarak kısalabilir. Zamanında hasat işlemi ile bir yandan kalite kaybı azaltılırken diğer yandan yıldan yıla verime, iklime ve kişiye göre değişmekle birlikte hasatta yüzde 30-40 arasında iş gücü tasarrufu sağlanabileceği asla unutulmamalıdır."