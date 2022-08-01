Fındık alım fiyatlarının detayları belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hafta sonu açıklanan fındık fiyatları ile ilgili duyuru yayımladı.

TMO'dan yapılan açıklamada, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hasat dönemi öncesinde açıklandığı belirtildi.

Açıklamaya göre 2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şöyle:

Giresun kalite için 53,00 TL/Kg

Levant kalite için 52,00 TL/Kg

Sivri kalite için ise 51,00 TL/Kg

Açıklamada, bakanlığın üreticilere vereceği destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile ortalama fiyatın 54 TL/Kg olacağı belirtildi. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa randıman farkı ilave edilecek.

Kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos’ta başlanacak.