'Fındık bahçeleri, mekanik hasada uygun tesis edilmeli'

08 Temmuz 2020

OSMAN ŞİŞKO / TRABZON

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin İrfan Balık, bugün Batı Karadeniz’de üretim alanlarının Türkiye fındık üretim alanının yüzde 25 düzeyinde olduğunu söyledi. Söz konusu orana rağmen her yıl yeni bahçelerin tesis edildiğini belirten Balık, ayrıca kalitesiz çeşitlerle kurulan bahçelerin yeni çeşitlerle yeniden tesis edildiğini de aktardı. Bahçeler tesis edilirken, çeşit seçiminde kalite ve verimliliğin yanı sıra mekanik hasada da uygun şekilde tesis edilmesi gerektiğini kaydeden Balık, "Mekanizasyona uygun fındık bahçelerinin tesis edilmesi konusunda uygun dikim ve terbiye sistemleri ile mekanik hasada uygun çeşit ve üretim teknikleri konularında üniversite ve araştırma enstitülerinde büyük görev düşüyor." şeklinde konuştu.

16 il ve 123 ilçede fındık ekimi yapılıyor

Türkiye'de 16 il ve bunlara bağlı 123 ilçede fındık tarımı yapıldığını belirten Dr. Hüseyin İrfan Balık, söz konusu alanların eski ve yeni üretim bölgeleri diye ikiye ayrıldığını aktardı. Eski üretim bölgesinin Doğu Karadeniz’de Ordu, Giresun ve Trabzon illerini kapsadığını, yeni üretim bölgesinin ise Samsun’dan Sakarya’ya kadar olan kesimi oluşturduğunu açıklayan Balık, şunları kaydetti:

"Bu iki kesimden doğuda fındık bahçelerinin büyük kısmı çok eski ve miras hukuku nedeniyle arazi bölünmesi yaşıyor. Bu bölgede bahçelerin yaşlı ve ekonomik ömrünü tamamlamış olması, toprak derinliğinin az olması gibi olumsuzluklar nedeniyle verim oldukça düşük. Yeni üretim bölgesinde yer alan Batı Karadeniz illerinde ise bahçelerin nispeten yeni olması, arazinin düz, toprak derinliğinin fazla olması, işletme başına düşen arazi büyüklüğünün üreticinin geçimi sağlayabileceği düzeyde olması nedeniyle verim daha yüksek oluyor."