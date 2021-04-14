Fındık fiyatı ne kadar? İl il fındık fiyatları belli oldu

Fındık müstahsilleri yeni sezon öncesinde fındık fiyatları araştırması yapıyor. Bin bir emekle sofralara gelen fındık için hazırlıklarını sürdüren üreticiler il il fındık fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. Genel olarak birbirine yakın fiyatlar olsa da, fındık fiyatı illere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Fındık fiyatlarının belirlenmesinde ürün rekoltesi etkili oluyor. Peki 2021 fındık fiyatları hangi seviyelerde? İşte il il fındık fiyatı...

2021 fındık fiyatları

Akçakoca: 21,50 - 22,50 TL

Çarşamba: 21,50 - 24,00 TL

Düzce: 21,50 - 23,50 TL

Fatsa: 21,50 - 24,00 TL

Giresun: 22,50 - 25,50 TL

Kocaeli: 21,50 - 23,25 TL

Ordu: 21,50 - 23,25 TL

Sakarya: 21,50 - 23,50 TL

Samsun: 21,50 - 23,75 TL

Trabzon: 21,50 - 23,00 TL

Terme: 21,50 - 23,50 TL

Ünye: 21,50 - 23,50 TL

Zonguldak: 21,50 - 23,25 TL

Türkiye dünya üretiminde zirvede

Türkiye fındık üretiminde dünyanın en önemli ülkesi konumunda bulunuyor. Her yıl Türkiye'de ortalama 580 bin tonun üzerinde fındık üretilirken, Türkiye'nin ardından 102 bin ton ile İtlaya ve 34 bin ton ile Azerbaycan geliyor. Yine Gürcistan, ABD ve İspanya da önemli fındık üreticileri arasında yer alıyor.

Ayrıca Çin, İran, Şili, Avustralya ve Fransa da fındık üretiminde önemli ülkelerdendir. Listedeki ülkelerin yanında küçük miktarlarda üretim yapan diğer ülkeler şunlardır: Polonya, Yunanistan, Belarus, Hırvatistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya, Kamerun, Portekiz, Moldova, Ukrayna, Tacikistan, Tunus, Slovakya, Slovenya, Suriye, Kıbrıs, Arjantin, Avusturya, Estonya, Yeni Zelanda ve Romanya.