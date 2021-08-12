Fındık fiyatı ne kadar oldu? İl il fındık fiyatları nasıl olacak?

Fındık üreticileri hasat öncesinde pazar araştırmasına devam ediyor. Bin bir emekle sofralara gelen fındık için hazırlıklar devam ederken, il il fındık fiyatı araştırmaları sürüyor. Fındık fiyatları farklı illerde birbirine yakın olurken, ufak farklılıklar görülebiliyor.

Üreticilerin beklediği fındık fiyatı açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatı açıklamasında, “Bugüne kadar Buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Ayrıca kuraklık sel yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Fındık en önemli ihracat kalemlerimizden biri. Özellikle çay ile birlikte temel geçim kaynağı. Toprak mahsulleri ofisimizin 2021 yılı fındık alım fiyatlarını tüm milletimizle paylaşmak istiyorum. Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kg başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Ayrıca çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg da 2 lira olarak veriyoruz. Nihai olarak fındık fiyatları kg'da 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.