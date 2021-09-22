Findık fiyatı ne kadar oldu? Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun fındık fiyatları

Fındık fiyatı, son dönemde fındık üreticilerinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Müstahsiller tarafından bin bir emekle toplanan ve sofralarda sona erecek yolculuğuna çıkan fındık için fiyatlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Giresun kalite fındık fiyatı kilogram başına 27 Türk Lirası, Levant kalite fındık fiyatı ise kilogram başına 26,5 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Fındık fiyatı kaliteye göre belirlenirken, illere göre de fındık fiyatı küçük farklılıklar gösterebiliyor.

İl il fındık fiyatı listesi

TMO fındık fiyatı: 21,00 TL - 22,50 TL

Akçakoca fındık fiyatı: 21,00 TL - 24,34 TL

Alaplı fındık fiyatı: 20,50 TL - 24,00 TL

Bartın fındık fiyatı: 20,50 TL - 24,00 TL

Çarşamba fındık fiyatı: 21,50 TL - 23,00 TL

Düzce fındık fiyatı: 21,00 TL - 24,34 TL

Fatsa fındık fiyatı: 20,75 TL - 24,14 TL

Giresun fındık fiyatı: 21,24 TL - 26,90 TL

Kocaeli fındık fiyatı: 20,25 TL - 23,00 TL

Ordu fındık fiyatı: 21,50 TL - 23,50 TL

Sakarya fındık fiyatı: 20,25 TL - 23,25 TL

Samsun fındık fiyatı: 21,85 TL - 23,50 TL

Terme fındık fiyatı: 21,50 TL - 23,25 TL

Trabzon fındık fiyatı: 21,75 TL - 23,25 TL

Ünye fındık fiyatı: 21,50 TL - 23,50 TL

Zonguldak fındık fiyatı: 20,25 TL - 23,00 TL

Fındık üretiminde zirve Türkiye'nin

Türkiye fındık üretiminde dünyanın en önemli ülkesi konumunda bulunuyor. Her yıl Türkiye'de ortalama 580 bin tonun üzerinde fındık üretilirken, Türkiye'nin ardından 102 bin ton ile İtlaya ve 34 bin ton ile Azerbaycan geliyor. Yine Gürcistan, ABD ve İspanya da önemli fındık üreticileri arasında yer alıyor.

Ayrıca Çin, İran, Şili, Avustralya ve Fransa da fındık üretiminde önemli ülkelerdendir. Listedeki ülkelerin yanında küçük miktarlarda üretim yapan diğer ülkeler şunlardır: Polonya, Yunanistan, Belarus, Hırvatistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya, Kamerun, Portekiz, Moldova, Ukrayna, Tacikistan, Tunus, Slovakya, Slovenya, Suriye, Kıbrıs, Arjantin, Avusturya, Estonya, Yeni Zelanda ve Romanya.