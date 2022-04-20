Fındık ihracatçılarından ‘Uygulamalı Fındık Rehberi’ kitabı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), Türk fındığının tüketimini artırmak ve rakip ülkelere de üstünlük sağlamak amacıyla hazırladığı ‘Uygulamalı Fındık Rehberi’ kitabını yayınlandı.

Ziraat Yüksek Mühendisi Şenel Öztürk, Ziraat Mühendisleri Ömür Duyar ve Engin Öztürk tarafından hazırlanan kitap, sektör paydaşlarına ücretsiz olarak dağıtıldı. 386 sayfa ve renkli olarak hazırlanan kitapta dünyada ve Türkiye’de fındık tarımının yanı sıra bitkinin yetiştirilmesi, hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesi, iyi ve sözleşmeleri tarım uygulamaları, üretimden tüketim aşamasına kadar olan gelişmeler, istatistikler ve sektördeki temel sorunlar yer alıyor.

“Kitap, tüm kesimlere fayda sağlayacak”

Kitabın önsözü kaleme alan KFMİB Başkanı Edip Sevinç, Türkiye’deki fındık alanlarının yaklaşık 740 bin hektar olduğunu aktardı.

İtalya, Gürcistan, ABD ve Şili gibi rakip ülkelerde 150-285 kilogram aralığında olan dekarda üretimin Türkiye’de 80-110 kilogram arasında değiştiğine dikkat çeken Sevinç, “Rakip ülkelerdeki verimliliğe ulaşılabilmesi halinde ülkemizin dünya üretim ve ihracatındaki payının tekrar eski yüksek oranlarına dönebileceği açık. Verimin düşüklüğü en büyük fındık üreticisi ülke vasfımızı tehdit ettiği gibi maliyetlerin yüksek kalmasına da neden olduğu için rekabetçiliğimi de olumsuz etkiliyor.” dedi.

Türkiye’nin fındık üretiminde dünyadan aldığı payın yüzde 80’den son yıllarda yüzde 60-70 seviyelerine düştüğünü bildiren Sevinç, hazırladıkları Uygulamalı Fındık Rehberi kitabının başta fındık üreticileri ve ihracatçıları olmak üzere fındığa ilgi duyan tüm kesimlere fayda sağlayacağını aktardı. Sevinç, devamında şunları kaydetti: “Sahip olduğumuz kaynakları daha verimli kullanmak suretiyle üretimi ve kaliteyi artıracak çalışmalar gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Bu çalışmaların fındıkla ilgili tüm paydaşlar için hem sosyal, hem de ekonomik dönüşümünün çok fazla olacağı tartışılmaz bir gerçek. Değişmez hedefimiz olan dünya fındık tüketimini Türkiye orijinli fındıklarla karşılamak ve rakiplerimize üstünlük sağlamak ancak bu yolla mümkün olacak.”