Fındık ihracatı hem değer hem de miktar bazında geriledi

Fındık ihracatı, geçen yıl hem de değer hem de miktar bazında geriledi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (KFMİB) verilerine göre Türkiye, 2019 yılında 319 bin 772 ton/iç fındık ihraç ederek, karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin 972 dolar gelir elde etti. 2020 yılında ise ihraç edilen 280 bin 924 ton/iç fındık karşılığı 1 milyar 945 milyon 299 bin 937 dolarlık gelir sağlandı.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin fındık ihracatı miktar bazında 38 bin 848 ton, değerde se 83 milyon 428 bin 35 dolar azaldı. 2020/21 fındık ihracat sezonunun ilk dört ayında ise (1 Eylül-31 Aralık 2020) 106 bin 706 ton/iç karşılığı 732 milyon 836 bin 548 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

2019/20 sezonu aynı dönemindeki ihracatın 168 bin 2 ton/iç karşılığı 1 milyar 89 milyon 716 bin 881 dolar olduğu dikkate alındığında, miktar bazında 61 bin 296 ton/iç (%36,4), döviz girdisinde ise 356 milyon 880 bin 333 dolar (%32,7) geriledi.

Fındık ve mamullerinin tarımsal ürünler arasında ihracatı en fazla azalan sektörler arasında yer aldığını söyleyen KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç, pandemi ve dünya ekonomik şartlarının kısa bir sürede düzelmesi ile ihracatın tekrar artacağı yönünde umutlu olduklarını ifade etti. Sevinç, şöyle devam etti: “Fındık ve mamulleri sektörü, tarımsal ürünler arasında ihracatı en fazla azalan sektörler arasında bulunuyor. Bu sonuç kabul etmekte zorlandığımız ve büyük üzüntü duyduğumuz bir durum. Ancak böyle bir sonuçla karşı karşıya geleceğimiz yönünde daha sezon başlamadan gerekli uyarılar İhracatçı Birlikleri tarafından yapılıyordu. Fındığın arz talep dengesi gözetilmeden spekülatif bir stok ürünü olarak algılanması ülkemiz, bölge istihdamı ve fındığın tüm paydaşları açısından hiçbir zaman faydalı olamaz."