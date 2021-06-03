Fındık ihracatı miktarda yüzde 21, değerde yüzde 17 azaldı

Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden fındıkta dış satım düştü. 1 Eylül’de başlayan 2020-2021 sezonun geride kalan 9 aylık bölümünde fındık ihracatında hem miktarda hem de değerde azalma yaşandı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliği’nden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, Eylül 2020 ile Mayıs 2021 arasındaki 9 aylık dönemde Türkiye’den 231 bin 595 ton iç fındık ihraç edilerek karşılığında 1 milyar 619 milyon 333 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Bir önceki sezonunun aynı dönemine göre fındık ihracatı miktarda yüzde 21, döviz girdisinde ise yaklaşık yüzde 17 oranında azaldı.

2019-2020 sezonun aynı döneminde 293 bin 573 ton iç fındık ihraç edilerek karşılığında 1 milyar 960 milyon 511 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Bu yılın ilk beş ayında artış yaşandı

Bu yılın Ocak-Mayıs ayları arasında ise fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 0,1, değerde yüzde 2,4 oranında artış oldu.

2020’nin Ocak-Mayıs döneminde 125 bin 364 ton olan iç fındık ihracatı, bu yılın ilk beş ayında 125 bin 520 tona, 869 milyon 222 bin olan döviz girdisi ise 890 milyon 432 bin dolara ulaştı.

Bu yılın ilk 5 ayındaki fındık ihracatın, geçen yıl aynı döneme benzer bir seyir izlediğine dikkat çeken KFMİB Başkanı Edip Sevinç, Eylül ayında başlayacak yeni sezon ile birlikte ihracatta yeni bir artış trendine girilebileceğine inandıklarını söyledi.