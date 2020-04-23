Fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış

23 Nisan 2020

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB)Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, koronavirüs salgını sürecinde fındık ihracatında artış yaşandığını açıkladı.

Eylül 2019- Nisan 2020 döneminde 266 ton fındık ihracatı yaptıklarını ve 1,8 milyar dolar döviz getirisi sağladıklarını açıklayan Sevinç, yıl sonunda 320 bin tonluk fındık ihracatı rakamına ulaşarak rekor kırmayı hedeflediklerini duyurdu. Sevinç bu sezon elde edilen fındık ihracat rakamlarının geçtiğimiz yıla göre, miktar bakımından 62 bin ton; değer bakımından da 578 milyon dolara daha yüksek olduğunun da altını çizdi.

"Koronavirüs sürecinde bahçelerin bakımı ihmal edilmemeli"

Sevinç yazılı açıklamasında şu konulara değindi:

"Fındık gibi hiçbir ithal girdi kullanılmaksızın ülkemize döviz girdisi sağlayan ürünümüzün maksimum verimle üretilebilmesi için elzem olan gübreleme, ilaçlama ve bahçelerin bakımı açısından Nisan-Mayıs aylarının önemli olduğu bilinmektedir. Esasen, virüsle mücadelede bu hususlar da göz önünde bulundurularak tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı kapsamına alınmamış olması takdire şayan olmakla birlikte, Karadeniz bölgesi dışındaki büyük şehirlerde yaşayan ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine ulaşamayan çok sayıda fındık üreticisi bulunmasının üretimi olumsuz etkilemesine izin vermeyecek önlemler alınmasına da ihtiyaç duyulmaktadır.



Bu çerçevede, gurbette bulunan ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle memleketlerine ulaşamayan üreticilerimize ait fındık bahçelerinde gerekli tarımsal uygulamaların gerçekleştirilebilmesini teminen; çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olduklarını belgelemek kaydıyla ikamet ettikleri il dışındaki bahçelerine ulaşım izni verilmesi, ayrıca ilgili meslek kuruluşları, yerel yönetimler ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bahçelerde yapılacak bu gibi zorunlu tarımsal uygulamalar için üreticilere destek verecek gerekli düzenlemelerin organize edilmesi hayati önem taşımaktadır."





