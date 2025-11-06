Fındık ihracatında büyük düşüş: 10 ayda miktar yüzde 19, gelir yüzde 12 azaldı

DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, Türkiye'nin fındık ihracatındaki gerilemeye ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre 2025 yılının Ocak–Ekim döneminde 206 bin ton fındık ihraç edilirken, 1 milyar 813 milyon 830 bin dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat miktarı yüzde 19, değer bazında ise yüzde 12 geriledi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Arslantürk, söz konusu dönemde 120 farklı ülkeye ihracat yapıldığını, en çok dış satım gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve Hollanda olduğunu söyledi.

Sezon ikinci ayda sert düşüş

Fındık ihracat sezonunun ikinci ayı olan ekimde 17 bin 304 ton fındık karşılığında 205 milyon 97 bin dolar gelir sağlandı. Bu rakam geçen yıl aynı aya göre miktarda yüzde 56, değerde yüzde 36 düşüşe işaret etti.

Trabzon ihracatında da gerileme var

Trabzon’dan yılın ilk 10 ayında 55 bin 756 ton fındık ihracatıyla 500 milyon 377 bin dolar gelir elde edildi. Kentin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 22, değerde yüzde 19 düştü. Trabzon’un toplam fındık ihracatındaki payı yüzde 28 oldu.