Fındık ihracatında düşüş sürüyor

Türkiye’nin önemli ihraç kalemlerinden fındıkta ihracat düşüşü devam ediyor. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2020/21 fındık ihracat sezonunun Eylül 2020-Nisan 2021 döneminde 208 bin 779 ton/iç karşılığı 1 milyar 472 milyon 139 bin 388 dolarlık ihracat gerçekleştiğini bildirdi.

2019/20 sezonu aynı dönemindeki ihracatın 276 bin 587 ton/iç karşılığı 1 milyar 839 milyon 960 bin 968 dolar olduğunu anımsatan Sevinç, bu durumun miktar bazında yüzde 24,5 (67.808 ton/iç), döviz girdisinde ise 367 milyon 821 bin 580 dolarlık (%19,99) düşüşe takabül ettiğini söyledi.

Ocak-Nisan 2021 döneminde 103 bin 550 ton/iç karşılığı 742 milyon 540 bin 820 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştiğini belirten Sevinç, "Geçen yıl aynı dönemdeki ihracatın 108 bin 436 ton/iç karşılığı 749 milyon 145 bin 75 dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda hem miktar hem de değer bakımında düşüş görülüyor. Miktar bazında 4 bin 886 ton/iç (%4,51), döviz girdisinde ise 6 milyon 604 bin 255 dolarlık (% 0,88) azma var." değerlendirmesini yaptı.

Mevcut durumun sezon sonuna kadar bu düzeyde devam edeceği tahmininde bulunan Sevinç, “Eylül ayında başlayacak yeni sezon ile birlikte yeniden rekor seviyelerini yakalayacak bir ihracat hacmine kavuşacağımızı umuyoruz.” dedi.