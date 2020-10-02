Fındık ihracatında yüzde 27’lik düşüş endişelendirdi

02 Ekim 2020

2020/2021 sezonu Eylül ayı fındık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 26.7, döviz girdisinde ise yüzde 21.8 oranında geriledi.

Konu ile ilgili Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliği’nce (KFMİB) yapılan açıklamada, “ülkemiz genel ihracat rakamlarının büyük bir rekora imza attığı 2020 Eylül ayında, bütün ihracat kalemlerimiz içinde maalesef yalnızca fındık ihracatımız ciddi olarak azalmış durumdadır. Bilindiği gibi KFMİB tarafından, pandemi şartları nedeni ile muhtemel bir talep daralmasına her fırsatta dikkat çekilmekte idi. Ancak henüz 1 aylık dönemde bu büyüklükteki bir düşüşün pandemiden kaynaklanmış olamayacağı da bir gerçektir. Hangi sebeple olursa olsun, rakiplerimiz olan başta İtalya, ABD, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerin bu ilk ayda ihracat miktarlarını artırır iken bizim ciddi düşüş yaşamamız ve hatta bu durumun sürebileceği ihtimali kabul edilemez. Nedenlerinin kapsamlı bir şekilde irdelenmesi gerekir. Fındıkta yeni rekorlara imza atacak yeterli ürünümüz ülkemizde mevcuttur. Bu çerçevede tüm paydaş kurum ve kuruluşlar ile karar mekanizmalarının, hükümetimizin benimseyerek ilan ettiği İhracata Dayalı Kalkınma Modeli’nin bilincinde davranması gerektiğine inanıyoruz” denildi.