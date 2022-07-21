Fındık rekoltesi açıklandı, gözler TMO'ya çevrildi

VEYSEL AĞDAR

Hafta başında TÜİK bu sezon için tahmini fındık rekoltesini 729 bin ton açıkladı. Dün de Tarım ve Orman Bakanlığı rekolte çalışmalarını tamamladı. Bakanlık, TÜİK'in rakamından 30 bin ton fazla ile 759 bin ton olarak açıkladı. Şimdi piyasada gözler TMO'nun fiyatına çevrildi. Piyasada beklenti 50- 60 lira aralığında.

Konu ile ilgili üretici, sanayici ve ihracatçıların DÜNYA'ya yaptığı açıklamalarda, "TMO bir an önce fiyat açıklarsa biz de önümüzü görelim" mesajı öne çıktı.

Alınan bilgilere göre, ihracatçıları birlikleri de bu akşam yapacakları toplantıda fındık rekolte tahminini açıklayacak.

İFMİB Başkanı Muzaffer Taviloğlu:

Avrupa'da yaşanan darboğaz satışları olumsuz etkileyebilir

Birlik olarak mayıs ayında yapmış oldukları tahmini rekolte sonucunun 770 bin civarında, tüm çalışma sonucu geldiğinde ortalama 800 bin ton civarında bir beklenti var. Bu sezon iyi bir sezon olacak. Ancak sıkıntı yüzde 80 pazarımız olan Avrupa'da yaşanan ekonomik darboğaz. Satışlarda sorun yaratabilir. Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji kıtlığı büyük alıcı Alman çikolata firmalarını olumsuz etkiledi. Piyasada beklenti 50 TL civarı. Bu hem üreticiyi hem de ihracatçıyı memnun eder.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk:

Kur baz alındığında 53 TL civarı bir fiyat olabilir



Yapılan çalışmalar sonucunda piyasa beklentisi zaten 750 bin tonluk rekoltede fiyat skalasını oluşturmuştu. Son 4 yıldır piyasada fiyatlar dolar kuruna endeksli belirleniyor. Bugünkü koşullarda kur baz alındığında 53 TL civarı bir fiyat olabilir. Önemli olan pazarlamak. Geçen yıl 300 bin ton ihracat ve 120 bin tonda iç piyasada tüketim oldu. Bu da 720 bin ton kabuklu fındık eder. Geçen yıldan 120 bin ton stok var. Bu yılda bu kadar pazarlarsak, gelecek yıla stok deviri olacak

KFİB Başkanı Hasan Sabır:

Önemli olan sürdürülebilir bir fiyat

Asıl açıklanacak rekoltede önemli olan sürdürülebilir bir fiyat ve ihracat destekleme politikası uygulaması. İhracatçı finansmana ulaşamıyor, resmi kredi faizleri yüzde 14, piyasada şu an yüzde 50 civarında. Sektör oyuncuları önünü göremiyor. Bir de bankalar kısıtlı veriyor. Şuan rakip ülkelerde de arz fazlası var. Uluslararası piyasada büyük alıcı olan Ferrero'nun da piyasaya girmesi, fiyat oluşumunda belirli olacaktır. Biz ihracatçı olarak fiyat oluşumuna bir şey diyemeyiz. Eylül ayı biraz stabil geçer. Çünkü sanayicinin elinde stoklar mevcut. Hem stok maliyetine katlanmak istemiyor hem de piyasa oturuncaya kadar elindeki ürünü kullanacak. 170 TL olan doğrudan destekler artırılmalı

Fındık Brokerı ve Üreticisi Osman Çakmak:

Doğu ile Batı arasında maliyet farkı var



Geçen yıl piyasa beklentisi 30 TL civarındaydı, TMO 26,50 TL verdi. Hemen hemen geçen yıla göre bir fiyat skalası oluşur. Hesaplanan çiftçi girdi maliyetleri de 46 TL civarında. Önemli olan sürdürülebilirlik. Aldığımız duyumlara göre 50 civarı TL olabilir. Burada asıl olan bölgesel teşvik mekanizması. Doğu ile Batı arasında maliyet farkı var. Destekler ona göre verilsin.