Fındık ve mandalina yüz güldürüyor

11 aylık rakamlara bakıldığında fındık içinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik bir düşüş yaşandı ve yaklaşık 695 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 505 milyon dolarlık ambalajlı fındık ihracatı yapıldı. İhracatta önemli bir diğer sektör yaş meyve. 11 aylık dönemde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde şeftali limon ve mandalina başı çekerken ithalatta, hurma ve muz ilk sıralarda yer aldı. İhracat rakamında son iki aylık verilerin de hesaplanmasıyla yine yukarı yönlü bir ivme bekleniyor. Yaş meyvede özellikle mandalinada bu yıl rekor bir artış bekleniyor.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin verdiği bilgiye göre mandalina üretiminde Çin ve İspanya’nın ardından üçüncü sırada yer alan Türkiye, ihracatta da Çin ve Güney Afrika’nın ardından yine üçüncü sırada bulunuyor. Geçen yıl üretilen mandalinanın yüzde 58'i ihraç edilirken 2022 yılında 1 milyon ton karşılığı 650 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Emel YİĞİT