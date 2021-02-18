Fındık yağı fiyatı zeytinyağını yakaladı

Bitkisel yağlarda son 1 yıldır yaşanılan fiyat artışları tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış bulunuyor. Bitkisel yağlar içinde önemli yeri olan fındık yağının litresi ise 20 liradan 50 liraya yükseldi. Bir yıl önce 5 litresi 100 liradan satılırken bu yılın şubat ayı itibarıyla 230 liraya yükselmiş bulunuyor. Fındık yağındaki artışın nedeni pandemi döneminde talebin artması ve rekolte eksikliğinden kaynaklandığı belirtiliyor. 2020 yılında fındık rekoltesinin 665 bin ton olması ve fındık yağı için hammaddenin kilosu 7 liradan 18 liraya yükselmesi yağ fiyatlarını artırdı. Fındık yağındaki fiyat artışı, son dönemde fiyatı 50 liraya yükselen zeytinyağının seviyesine ulaştı.

Fındık yağı fiyatında yaşanılan artış pandemiden dolayı talebin artması ve son yıllarda yaşanılan kuraklıklardan dolayı rekoltenin az olmasından kaynaklandığı belirtiyor. Türkiye’de yılda 5 bin ile 6 bin ton arasında fındık yağı üretiliyor. Fındık yağı yurt içinde tüketilmesinin yanı sıra ihraç da ediliyor. Fındık yağı ağırlıklı Avrupa olma üzere, İran’a da kayda değer oranda fındık yağı ihraç ediliyor. Yine Japonya ve Çin’e de ihracat yapılıyor. Yurtdışında talep fazla olmasına rağmen şu anda yeterince yağ olmamasından dolayı ihracatı yeterince yapılamıyor.

Fındıkta verim sorunu bulunuyor

Diğer taraftan Türkiye’de dönüm başına ortalama verimin 80 kilo olması rekoltenin artmasının önünde büyük bir sorun olarak yer alıyor. Son yıllarda Çin’in dönümünde 500 kilo, Arjantin’in ise yaklaşık 350 kilo civarında verim alması, fındıkta dünyada en çok üreten ülke olmamızı tehdit ediyor. Türkiye’de önceleri dönüm başına 250 kilonun üzerinde verim alındığını belirten sektör temsilcileri, şu an ekili olan arazilerden 250 kilo verim alındığı takdirde 1.5 milyon ton fındık elde edilebileceği belirtiliyor.

Üretimde rakiplerimiz arayı kapatıyor

Diğer fındık üreticileri ülkeler yüksek verimle Türkiye ile arayı kapatıyorlar. Türkiye’ye en yakın Çin yer alıyor. Çin’de fındık fidanlarından bahçe yapılıyor. Eğer fındık fidan olarak ekilirse 5-7 yıl beklenmeden verim alınabilecek hale gelir. Son 1 yıldır COVID-19 nedeniyle köylerine dönen insanlar bahçelerine bakmaya başladığını aktaran sektör temsilcileri, ancak bahçe bakımlarının profesyonel şekilde yapmadığı takdirde verimin artmayacağını söylediler.