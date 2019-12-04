"Fındıkta doğru budama ve bakım milli gelirimizi artırıyor"

04 Aralık 2019

Hakan KILIÇ / Trabzon

Türkiye'nin milli ürünleri arasında yer alan fındıkta yaşanabilecek ürün kaybını 'milli kayıp' olarak nitelendiren Akçaabat Ziraat Odası Genel Sekreteri Ziraat Mühendisi Veysel Baki, fındıkta bakım ve budama yöntemleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.



Bakım ve budama güneş ışığından yararlanma ile birlikte ocak ve dal bakımından en iyi havalandırmanın sağlanması gerektiğini ifade eden Baki, şu bilgileri verdi;

"Fındık ocaklarında budama yaparken öncelikle hastalıklı yaralı daha sonra yaşlı ve son olarak da güneşlenmeyi engelleyen dallar kesilerek bahçeden çıkarılmalıdır. Ocak içinde havalandırmayı engelleyen dallar çıkarılarak ocak içi boşaltılmalı, dallar kesilirken toprak seviyesinden kesime dikkat edilmeli kesilen yerde su birikintisi kalmayacak şekilde hafif bir eğim ile kesilmelidir.



Kesilen dalların yerine bırakılan yedek dallar ocak dışından bağımsız köklerden olması gerektiği unutulmamalıdır."



Budama yapıldıktan sonra atıkların bahçede bırakılmadan bir an önce bahçe dışına çıkarılıp uzakta imha edilmesi gerektiğinin altını çizen Bak şöyle devam etti;

"Özellikle önceki yıllarda tesis edilen bahçelerde yapılmış olan sıktı dikim ile dal sayısının fazla olduğu ocaklarda istenilen düzeyde verim alınamayacağından gerekirse aradan ocak çıkarılmalı ve hava ve ışık girişi sağlanmalıdır. Özellikle ocaktaki dal sayısının 6'yı geçmemesine dikkat edilmelidir.



Doğru budama ile kuvvetli ve düzgün taç oluşumu dallarda daha uzun verim çağı ışık ve hava alımı tozlanma oranında artış hasatta ve zararlılarla mücadelede kolaylık sağlayacağından az dalın gübreden daha fazla yararlanması sonucu bahçede verim artışı sağlanacaktır.

Üreticilerimiz den talebimiz eski alışkanlıkları bir tarafa bırakarak kurumumuzdan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden Tarım danışmanlarımızdan bilgi alarak bahçelerindeki fazlalık dallara gereksiz gübre ilaç maliyetine girmeden doğru budanmış Bir bahçeden iyi bir bakım budama gübreleme ilaçlama ile gelirlerini yükseltmeleridir."