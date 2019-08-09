Fındıkta Hamburg efsanesi bitiyor

09 Ağustos 2019

Canan SAKARYA

TRABZON - Türkiye’de yaklaşık 600 bin ailenin geçim kaynağı olan fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolara çıktı.

Trabzon Yomra’da İkisu Fındık Hasat Şenliği'ne katılan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, uygulanan projelerle ürün hasatını dönümde 60-70 kilodan 200 kiloya ulaştırdıklarını belirterek, “Bunu tüm Türkiye uygularsa ihracat gelirini 2 milyar dolardan 5-6 milyar dolara çıkarabiliriz” dedi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın kuruluşunu tamamladığını ve hasat dönemiyle birlikte fındığın da buradan alınıp satılmaya başlanacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de sanayici kazanacak. Fındık fiyatı Hamburg borsasında belirleniyor şeklindeki, şehir efsanesini de bitirmiş olacağız” diye konuştu.

Tamamen yerli ve milli ürün fındığın tek başına tarımsal ihracatın yüzde 10’unu gerçekleştirdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Yaklaşık 110 ülkeye fındık ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık şeklinde. Önceden dönümde 60-70 kilo ürün alınırken, şimdi 200 kiloya ulaşmak mümkün oluyor. İşte bu şekilde verimliliği artırmamız lazım. Bunu tüm Türkiye uygularsa, ihracat gelirini 2 milyar dolardan, 5-6 milyar dolara çıkarabiliriz” dedi.

Şehir efsanesini yıktık

TOBB olarak fındığa değer katmak üzere, Türkiyede lisanslı depoların artması için çalıştıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın da kuruluşunu tamamlayarak, hayata geçirdik. İnşallah hasat dönemiyle birlikte, fındık da burada alınıp satılmaya başlayacak. Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de sanayici kazanacak. Fındık fiyatı Hamburg borsasında belirleniyor şeklindeki, şehir efsanesini de bitirmiş olacağız. Ayrıca sayın Cumhurbaşkanımız, hasattan önce fındık İçin taban fiyatı 17 lira açıklayarak, TMO’yu da devreye sokarak, üreticimize büyük müjde vermiş oldu” şeklinde konuştu.

Bu yıl iklim koşullarının dünyada fındık üreten ülkeleri olumsuz etkilediğini anımsatan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dolayısıyla, hem bu yüksek fiyat, hem de yüksek rekolte sayesinde, inşallah bereketli bir sene geçireceğiz. Bundan sonra da her sene, istikrarlı şekilde, alım fiyatının artmasını bekliyoruz. Zira fındık fiyatını düşük tutarak, ne ihracat gelirini, ne de Karadeniz’in refahını artırabiliriz” dedi.

Dönüm başına 300 kg verim

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Aslantürk ise sektörün tüm kesimlerinin örnek bahçeler oluşturduğunu anlatarak "Amaç insanlara doğru dikim modelinde olduğunu gösterebilmekti" dedi ve ekledi: "700 bin hektarlık alanda 2 milyon tonun üzerinde üretim yapma kabiliyetine sahibiz. Biz iddia ediyoruz. Ürettiğimizin tamamını çok rahat bir şekilde satabileceğiz."