Fındıkta rekolte tahmini 670 bin ton

22 Temmuz 2020

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2020 yılı fındık üretimiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Birlik, bu yılki rekolte tahminini 670 bin 285 ton olarak açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, her yıl İhracatçı Birlikleri tarafından üç aşamalı bir çalışma sonrasında, o yıla ait rekolte tahmini yapılmaktadır. Yine bu yıl da mutat olmak üzere;

- Şubat ayı karanfil sayımı,

- Mayıs ayı karanfilden çotanağa geçiş sayımı,

- Temmuz ayı çotanak ve çotanaktaki sağlam tane sayımı,

yapılarak çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Sayımlar, 15 yıldır bu çalışmaları büyük bir isabetle gerçekleştiren uzman ziraat mühendisleri tarafından fındık yetiştirilen 13 ilin 87 ilçesinde, 408 bahçede 1378 dal sayılarak yapılmış olup, yılların birikimi istatistiksel veri tabanında değerlendirilmiştir.

Özellikle pandemi sürecinde üreticilerimizin bahçeleri ile geçmiş yıllara göre daha çok ilgilenebildikleri, yeterli gübreleme ve zararlı mücadelesi yapılan bahçelerde iyi sonuçlar alındığı gözlenmiştir. Bu nedenle de, Mayıs – Temmuz sürecinde önceden tahmin edilenin altında bir ürün kaybı olduğu memnunlukla gözlenmiştir."

Bölgelere göre fındık rekolte tahmini

Sayımlar sonucunda 2020 rekoltesi:

- Doğu Karadeniz : 461.440 Ton/Kabuklu

(Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane, Tokat)

- Batı Karadeniz : 208.845 Ton/Kabuklu

(Sinop, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bolu, İstanbul, Bursa)

- Türkiye toplamı: 670.285 Ton/Kabuklu

olarak hesaplandı.

Açıklamanın devamında, "2019 yılındaki çok büyük bir rekolteden sonra ülkemizde iyi sayılabilecek bir rekoltenin tekrar görülmesi, sevindirici olması yanında fındık üreticilerimizin de büyük başarısıdır. 2019 ürününden devir olacak ciddi miktarda bir ürün de bu miktara eklenecektir." denildi.

Pakdemirli: 665 bin ton fındık rekoltemiz var