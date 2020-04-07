Fındıkta tekelleşen Türkiye 2.5 milyar dolarlık ihracat bekliyor

07 Nisan 2020

Leyla İLHAN



Mart ayında tüm ürün gurupları arasında en yüksek ihracat oranı fındık ve mamullerinde yaşandı. Bu dönemde gıda dışında neredeyse tüm ürün gruplarında düşüş yaşanırken, fındık ve mamulleri ihracatı dolar bazında 2019’un Mart ayına göre yüzde 53.3 artarak 209 bin dolara çıkarken, TL bazında ise yüzde 77.36 artarak 1 milyon 323 bin TL’ye çıktı.

Fındıktaki artış oranlarını değerlendiren Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, bu rakamın 2019’da başlayan sezon hedefine uygun olarak gerçekleştiğini söyledi. Hedeflerinin bu yıl minimum 320 bin ton ile 2.5 milyar dolarlık ihracat yapmak olduğunu aktaran Sevinç, bu oranları aşabilme ihtimalleri olduğunu söyledi. Bu durumun rekoltenin yüksek olmasının sektör için dezavantaj yerine bir avantaj olduğunu gösterdiğini kaydederek, “Türkiye kendi yüksek rekoltesiyle dünya piyasalarını çok daha rahat yönetiyor. Ayrıca fiyatlar düştüğünde hükümetin destek alımları yapması ve zamanı geldiğinde ihracata yönelik olarak piyasaya arz edilmesini sağlaması da olumlu sonuçlar verdi. Rekolte itibariyle gıda ihracatında fındık en sorunsuz ürün. Özellikle İtalya’da geçen yıl fındık üretiminin düşük olması da Türkiye’nin satıştaki tekelini artırdı” diye konuştu.



"Korona mayısa kalırsa riskimiz artar"

Koronvirüsün fındık ihracatına olumsuz etkisinin ürünü gönderecek TIR konusunda olacağını aktaran İlyas Edip Sevinç, “Ürünü gönderecek TIR bulamıyoruz. Yüklemeden dolayı elimizdeki bu stoklar beklerse bir sorun olabilir” dedi.Sevinç, diğer bir sorunun ise virüsün mayıs ayına kadar sürmesinden oluşabileceğini söyledi. Mayıstan itibaren bahçelerde ilaçlama ve gübrelemelerin başlayacağını anlatan Sevinç, eğer bu zirai mücadele yapılmazsa zararlar ortaya çıkabileceğini aktardı.

Tarım Bakanlığı’nın bu konuda bir seferberlik ilan etmesi ve doğrudan üreticiler ile irtibat kurması gerektiğini dile getiren Sevinç, “Ümidimiz nisan sonu itibariyle bunun bitmesi ve üreticilerin bahçelerine çıkmasıdır. Çünkü fındık arzının az olması bizim aleyhimize olan bir durum. Böyle durumlar fındığın raflardan inmesine ve yerine başka ürünlerin geçmesine neden olabilir. Hatta bunun etkisini 5 yıl boyunca kaldıramayabiliriz. Bademde rekor üretim bekleniyor. Geçen yılda rekor üretim olmuştu. Dolayısıyla bademin fındık yerine ikame edilmesinin önü açılmış olacak. Bunun olmaması için bizim bol ürüne, bunun içinde bakıma ihtiyacımız var” dedi.

Fındık ihracatı



Eylül –Mart 2019 Sezonu

188 bin 740 ton-1 milyar 86 milyon dolar



Eylül –Mart 2020 Sezonu

250 bin 776 ton-1 milyar 647 milyon dolar