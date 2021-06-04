FİSKOBİRLİK, hedeflerini yukarı yönlü revize etti

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), bu yıla ilişkin hedeflerini yüzde 50 artış olacak şekilde yukarı yönlü revize etti.

Her geçen zaman büyüyen, gelişen ve bu anlamda da üreticiye katkı sunan bir kurum pozisyonunda olduklarını belirten FİSKOBİRLİK Başkanı Lütfi Bayraktar, her geçen yıl hedeflerini yüksek tutarak yol aldıklarını ifade etti.

“Doğru yürüyüşümüzün sonuçlarını da alıyoruz” diyen Bayraktar, “Dolayısıyla ticaret hacmini geliştiren, üretici ile bağını kuvvetlendiren, üretici ve Türkiye'ye katkı sunmaya çalışan bir kurum olmaya devam edeceğiz. Geçen yılki verilerimizin üzerine, minimum yüzde 50 koymak gibi bir çaba içerisinde olacağız. Her yıl bu hedefi böyle yineliyoruz." şeklinde konuştu.

İhracatla ilgili yeni hedeflerinin bulunduğunu, satış yapılan ülke sayısının artırılacağını söyleyen Bayraktar, “Bunlar belki bir miktar daha büyüyecek. İhracat yaptığımız 25 ülke vardı. Bu yıl bu rakam 10 ülke daha fazla artacak. Dünyada 'e-ticaret' ağıyla ilgili görüşmelerimiz var. Mutlaka buralarda da olmaya çalışacağız." dedi.

“Alım hazırlıklarımız başladı”

2021 yılı ürünü fındık alım sezonunda yine piyasada olacaklarını ve bu yöndeki hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Bayraktar, ürün alımlarında her geçen yıl artış gösterdiklerini, gelecek sezon da aynı politikayı devam ettireceklerini vurguladı. Alım hazırlıklarının başladığını açıklayan Bayraktar, “Her yıl birkaç kooperatifimizi özellikle alımla ilgili daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Haziran ayı sonu itibarıyla yeni depo hazırlıkları, yeni alım merkezlerimizi oluşturacağız. Önümüzdeki sezon bu sezona göre daha fazla fındık alma hedefimiz var." diye konuştu.

Salgın koşullarına rağmen 2020 yılı ürünü alımlarının beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğine dikkat çeken Bayraktar, "Aldığımız ürünleri entegrede işliyoruz. Yeni ürünler, yeni mamuller, hedef pazarlar ve ihracatlar dolayısıyla beklentilerimiz doğrultusunda geçti diyebilirim." ifadesini kullandı.