FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "İyi bir sezon geçirdik"

27 Aralık 2019

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında, fındık fiyatının sezon öncesi açıklanmasının piyasaya olumlu yansıdığını söyledi.

"Geçmiş yıllara göre umduğumuzu bulduk." ifadesini kullanan Bayraktar, şöyle devam etti:

"FİSKOBİRLİK açısından hem fındık alımı hem entegre tesisi hem de ürünlerimiz açısından iyi bir sezon geçirdik. Kaynağımız olsaydı daha iyi olurdu. Bu biraz imkanla ilgili. İmkanınız çoksa masaya daha güçlü oturuyorsunuz, ona göre iş yapıyorsunuz."

Fındıkta fiyatın erken açıklanması sayesinde insanların planlarını önlerini görerek yaptıklarını belirten Bayraktar, sezon içindeki fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla birliğe aktarılan 10 bin ton fındığın FİSKOBİRLİK'e önemli katkı sağladığını vurgulayan Bayraktar, buradan ekonomik kazanç elde ettiklerini söyledi.