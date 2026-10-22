Fiyatı dalında çakıldı: Üretici ne verirlerse kabul ediyor

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Adana'da erkenci mandalina hasadı devam ederken, ihracatta yaşanan aksaklıklar nedeniyle üreticiler fiyatların düşmesinden şikayet ediyor. Sezon başında dalında kilogramı 8-10 liradan satılan mandalinaların fiyatı 3 liraya kadar geriledi.

Kentte Okitsu, Mihowase, Early, Marisol ve Primasol cinsi erkenci mandalinaların hasadı sürüyor. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren tarım işçileri tarafından toplanan ürünler, Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

Ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz'de gemi trafiğinin kapalı olması, mandalina ihracatını olumsuz etkiliyor. Dış pazara ürün gönderilmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle mandalinalar, cinsine ve büyüklüğüne göre dalında kilogramı 3 ile 7 lira arasında alıcı buluyor.

Ürünlerin ağaçta kalma riski var

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl verimin yüksek olmasına rağmen hasadın beklenen hızda ilerlemediğini belirterek, "29 Eylül'de mandalinanın kesimi, 6 Ekim'de ihracı başladı. Geçmiş yıllara göre hızlı bir kesim yok. Bu sene mandalina para etmediği için kesim çok yavaş. Rekoltemiz iyi ancak Karadeniz'deki gemi trafiği kapalı olduğu için ürettiğimiz ürünleri yurt dışına pazarlamada sıkıntı yaşıyoruz. Rusya ve Ukrayna'ya kara yoluyla tırlarla ürün gitmekte ama maliyeti çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Nakliye maliyetleri üreticiyi zorluyor

Mandalina fiyatlarının ürünün çeşidine ve boyutuna göre değiştiğini ifade eden Doğan, yüksek nakliye giderlerinin ihracatı zorlaştırdığını söyledi.

Doğan, "Ürünü istediğimiz fiyata veremiyoruz. Nakliye fiyatları belimizi büküyor. Gemi trafiği açılmadığı sürece tırlarla yani dökme suyla değirmen dönmez. Bu ürünleri dikerken yurt dışı pazarımız var diye diktik. Şuanda ürünler ağaçta kalma tehlikesi yaşıyor" diye konuştu.

Üreticilerin yaşadığı sorunların çözülmesi için destek çağrısında bulunan Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan bu yıl özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında destek sağlanmasını talep etti.

Üretici düşük fiyatı kabul etmek zorunda kalıyor

Mandalina üreticisi İbrahim Kaya da bu sezon ürün veriminin iyi olduğunu ancak satış fiyatlarının beklentilerini karşılamadığını dile getirdi.

Ürünlerin dalında kalmaması için tüccarların teklif ettiği fiyatları kabul etmek zorunda olduklarını anlatan Kaya, "Ürün para etmediği için şuanda tüccara söz hakkımız yok. Malımızı ağaçtan temizlesin diye ne fiyat verirlerse kabul ediyoruz. Ürün ağaçta kaldığı zaman mahsul düşüyor. En azından malımız ağaçtan temizlensin diyoruz" ifadelerini kullandı.