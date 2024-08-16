Gastronomi tutkunları Antalya'da buluşmaya hazırlanıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkinliğin tanıtım toplantısında, "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz festival, Akdeniz'in bereketli topraklarından çıkan lezzetleri, yerel üreticilerimizi ve dünya mutfağından seçkin şefleri bir araya getirerek gastronomi dünyasında önemli bir buluşma noktası olacaktır. Festivalimiz geleneksel ve modern mutfak anlayışlarını harmanlayarak ziyaretçilere unutulmaz bir lezzet deneyimi sunmayı hedeflemektedir" diye konuştu.

Kentin turizmin başkenti olmasının yanında örtü altı tarımının yarısını karşıladığını ifade eden Böcek, yerel mahsuller ve 18 coğrafi işaretli ürünle ekonomiye büyük bir değer kattığını söyledi ve "Antalya'dan dünyaya mottosuyla başlattığımız Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin bu yıl üçüncüsünü 'Gelecek Antalya' mottosuyla gerçekleştireceğiz" dedi.

Toplantının bir konuğu da Danilo Zanna idi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, "Festival iç pazara hitap eden bir durumdan artık yabancı turistlere de hitap eden bir noktaya geliyor. Çünkü turist, vardığı şehrin yerel kültürünü ve mutfağını tanımak istiyor. İşte bu festival de stratejik öneme sahip. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Food Fest Antalya İçerik Direktörü Gökmen Sözen, festival programı ve içeriği hakkında bilgilendirmede bulundu. Antalya'nın yöresel ürünlerinin de sergilendiği toplantıda, ünlü şef Danilo Zanna eşliğinde coğrafi ürünlerin tanıtımı ve kabak tatlısı sunumu yapıldı.