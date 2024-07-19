Gaziantep Menengiç kahvesinin AB tescil başvurusu yayınlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

"Zengin çeşitliliği ile ön plana çıkan Gaziantep mutfağının ünlü lezzetlerinden, Türkiye’de coğrafi işaret tescilli Gaziantep Menengiç kahvesi, dünyada da tanınma yolunda ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Ezogelin Kadın Kooperatifi’nin ortak çalışmasıyla AB'ye yapılan başvuru ve çalışmalar sonucunda 11 Temmuz 2024'te yayınlanan AB Resmi Gazetesinde Menengiç kahvesi Manisa Mesir Macunu ile beraber yer buldu. Birçok farklı kahve türlerinin tüketildiği günümüzde yöresel, doğal ve sağlıklı özellikleriyle ön plana çıkan Gaziantep Menengiç kahvesi, itiraz süresinin tamamlanmasının ardından resmi olarak tescillenecek. Tescil ile beraber Antep Baklavası ve Araban Sarımsağı ile beraber Gaziantep’in AB coğrafi işaret tescili alan ürün sayısı 3'e çıkmış olacak. Antep lahmacunu, Antep fıstığı, Antep fıstık ezmesi, Oğuzeli nar ekşisi, Antep bulguru ve Antep muskası için çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Kısa vadede AB tescili için 20 adet ürün, uzun vadede ise tüm coğrafi işaretli ürünler için başvuru yapılacak" dendi.