Gaziantep, tarımda yüksek verim bekliyor

17 Haziran 2020

SEDA ER/GAZİANTEP

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, ildeki çiftçilere katma değeri yüksek ürünler için yol haritası çizdiklerini söyledi. Karayılan, bu katma değerli ürün yetiştiren çiftçilerin birim alandan daha verimli ve kaliteli ürün alabilmeleri için sertifikalı tohum kullanmaya ve tarım tekniklerini bilinçli bir şekilde uygulamaları konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını bildirdi.

Bu yıl üretim sezonunda ildeki yağışın ortalamanın üzerinde olduğunu aktaran Karayılan, “İlimizdeki tüm ürünlerde verimin yüksek olmasını bekliyoruz. 2019 üretim yılında 1 milyon 393 bin 759 dekar alanda Antep fıstığı üretildi ve 26 bin 343 ton üretim gerçekleşti. Türkiye rekoltesi ise 85 bin ton oldu. Ülke üretiminin yüzde 31’i ilimizde gerçekleşti. Bu yıl Antep fıstığı rekolte çalışmalarına başlandı. Var yılı olması ve iklim şartlarının iyi geçmesinden dolayı bu yılki Antep fıstığı rekoltesinin 95-100 bin ton, Türkiye rekoltesinin ise 280-290 bin ton arasında olması öngörülüyor. Bu rakamlara göre ülke üretiminin yüzde 34’ünün ilimizde gerçekleşeceği öngörülüyor” diye konuştu.

“Verimin fazla olması, spekülatif fiyat hareketini önleyecek”

Bölgede üretilen fıstığın yaklaşık yüzde 95’inin Gaziantep’te işlendiğini aktaran Karayılan, “Verimin fazla olması hem spekülatif fiyat dalgalanmalarını azaltacak hem de ilişkili sektörlerin daha hareketli bir sezon geçirmesini sağlayacaktır. Antep fıstığı ihracatında 2019 yılında birinci sırada yer alan ilimizin aynı başarıyı 2020 yılında da göstereceği yönünde beklentimiz yüksek” dedi. Öte yandan buğday hasadının da verimli bir şekilde devam ettiğini aktaran Karayılan, “Diğer bütün ürünlerde olduğu gibi buğdayda da çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Bu yıl 350 bin ton rekolte bekleniyor” ifadelerini kullandı. Karayılan, son yıllarda Gaziantepli çiftçilerin son ağaçlarını söküp zeytine yöneldiğini aktararak, aynı zamanda çiftçilerin ekili tarımdan dikili tarıma yöneldiğini de sözlerine ekledi.

İldeki 498 üreticiye 3 yılda 15 milyon liralık destek

Kentten köye dönüşü ve özellikle genç nüfusun tarımsal üretime katılımını sağlamak amacıyla 2016 yılında Genç Çiftçi Projesi’nin hayata geçirildiğini söyleyen Mehmet Karayılan, “3 yıl üst üste devam eden proje kapsamında ilimizde 18-40 yaş arasındaki 498 üreticiye 15 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı” dedi.