Gaziantep'te 310 çam fidanı ekildi

17 Ekim 2020

Valilik ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" projesi kapsamında Oğuzeli ilçesindeki Hitit Kültür Kapısı'nda düzenlenen etkinlikte, belirlenen alana dikilen fidanlara can suyu verildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, burada yaptığı konuşmada, oksijenin ağaçlarla sağlandığını söyledi.

Bakbak, ağaç ve ormanların yaşama önemli katkıları bulunduğunu, ayrıca şehri, estetik değer katarak daha yaşanabilir hale getirdiğini vurguladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer de Türkiye'de son zamanlarda yaşanan orman yangınlarının ciğerleri yaktığını dile getirdi.

Bu orman yangınların kimseyi yıldırmaması gerektiğini belirten Koçer, "Her yanan ağaca karşılık onlarca, yüzlerce ve binlerce dikebilmeliyiz. Hep birlikte bunu gerçekleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de doğa ve canlıların insanlara emanet olduğunu dile getirdi.

Ekosistemin, doğanın ve çevrenin korunmasının önemine işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bu düzen bozulduğunda, günümüzde koronavirüs olarak karşımıza çıkıyor, yarın başka bir şekilde çıkabilir. Doğa bize 'Lütfen dikkat edin. Dünyayı cennete dönüştürmek de cehenneme dönüştürmek de sizin elinizde.' diyor. Bizler zaman ve mekanın şahitleriyiz. Ekosistemi bozmazsak bugün bizim çektiklerimizi yarın torunlarımız çekmez. İnsan bu güzelliği adaletli bir şekilde paylaşsa, sosyal adaleti, sosyal barışı sağlasa bugün ne savaş olur ne de birçok sorun yaşanır. Yeşili seven bir şehiriz."

Konuşmaların ardından, proje kapsamında belirlenen 14 alanın 3'ünün Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneğince (GABDER) ağaçlandırılması için protokol imzalandı. Protokole, Şahin ile GABDER Başkanı Ali Özcan Akcan imza attı.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, proje kapsamında 27 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA