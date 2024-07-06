Gaziantep'te 65 yaş üstüne hediye çilek

600 metrekare alanda bulunan serada topraksız tarım tekniği kullanılarak üretilen çileklerin ilk hasadı yapıldı.

Sera hedefi: 8 ton çilek üretimi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sıfır atık projesi kapsamında bazı çalışmalar yürüttüklerini ve bunlardan birinin ise çilek serası olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Burada yılda 8 ton çileğimiz olacak. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bizim hediyemiz olarak göndereceğiz burada üretilen çilekleri. Bu kaliteli çilekleri onlarla birlikte tüketelim, onların duasıyla millete hizmet etme yolculuğuna devam edelim diyoruz. Bir taraftan güneş enerjimiz bir taraftan sıfır atık projemiz bir taraftan da üretilen çilekler ile olağanüstü bir başarı hikayesini birlikte yazdık."

Konuşmanın ardından Şahin ve beraberindekiler hasada katıldı.