GDO'lu bir mısır ve 4 soya çeşidinin hayvan yeminde kullanılmasına onay

Tarım Orman Bakanlığı’nın genetiği değiştirilmiş (GDO) mısır ve soyanın hayvan yemi olarak kullanılmasına izin verilmesine ilişkin biyogüvelik kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, bakanlık, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Derneği İktisadi İşletmesi‘nin (BESD-BİR) başvurusu üzerine, aad-1 genini ihdiva eden genetiği değiştirilmiş "DAS-40278-9" mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasını uygun buldu. Bakanlığın, Bilimsel Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme komitelerinin hazırladığı raporlara dayanarak aldığını vurguladığı kararın geçerlilik süresinin 10 yıl olduğu belirtildi.

Tarım Orman Bakanlığı, yine BESD-DER’in başvurularına istinaden, genetiği değiştirilmiş "A2704-12", "MON40-3-2" ve "MON89788" soya çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına izin verdi. Bakanlık, aynı komitelerin raporlarına dayanarak verdiği kararların geçerlilik süresinin 10 yıl olduğunu duyurdu.

Tarım Orman Bakanlığı, ayrıca HRP Dış Ticaret AŞ’nin başvurusu üzerine, 2mepsps,aad-12 ve pat genlerini ihdiva eden genetiği değiştirilmiş "DAS-44406-6" soya çeşidi ve ürünlerinin sadece hayvan yemlerinde kullanılmasına izin verdi. Bu kararın da geçerlilik süresinin yönetmelikler uyarınca 10 yıl olduğu belirtildi.