Geçen sene Türkiye'den en çok ihraç edilen meyve belli oldu

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den 2024 yılında 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini açıkladı.

Gürüz ayrıca, birliklerinin 2024'te 1,54 milyar dolarlık dış satım yaptığını da belirtti.

En çok mandalina ihraç edildi

Ferhat Gürüz, geçen yıl 4 milyon 193 bin ton ürünün uluslararası pazarlarda değerlendirildiğini kaydetti ve en çok ihraç edilen ürünler listesinde mandalinanın ilk sırada yer aldığını şöyle anlattı:

"Söz konusu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürün listesinde 476 milyon dolarla mandalina birinci, 427 milyon dolarla domates ikinci, 357 milyon dolarla limon üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl ihracat hacminde en yüksek artışları patates, erik, şeftali, portakal, kayısı, nar ve incirde yakaladık.

Sektörümüzün en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde ilk üç sırada Rusya, Almanya ve Romanya oldu. Rusya'ya 872,3 milyon dolar, Almanya'ya 354 milyon dolar ve Romanya'ya 289 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2024'te ihracat hacminde en yüksek artışları sağladığımız ülkeler Irak, Gürcistan ve Suudi Arabistan oldu."​​​​​​​