Gıda fiyatlarındaki oynaklığı azaltacak adımlar geliyor

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2027-2029 yıllarına iliş­kin OVP’den derlediği bilgi­lere göre, son dönemde deği­şim gösteren gıda fiyatlarının hedeflerle uyumlu bir şekilde seyrinin sağlanması için ça­lışmalar yürütülecek.

Bu kapsamda, gıda arz gü­venliğinin güçlendirilmesi, tarımsal verimliliğin ve kat­ma değerin artırılması ile ka­liteli gıdaya makul fiyatlarla erişimin sağlanması öncelik­ler arasında yer alırken söz konusu öncelikler doğrultu­sunda, dış ticaret ve destek­leme politikaları bütüncül bir çerçevede uygulanacak.

Tarımsal üretim süreçle­rinde maliyet baskılarını ha­fifletecek yapısal dönüşüm adımları hızlandırılarak gıda fiyatlarındaki oynaklık azal­tılacak. Tarımsal girdilerde yerli üretim kapasitesi ar­tırılacak. Ayrıca sözleşmeli üretim modelleri yaygınlaş­tırılacak.