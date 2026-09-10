Gıda fiyatlarındaki oynaklığı azaltacak adımlar geliyor
Tarımsal üretimde maliyet baskılarını azaltacak yapısal dönüşüm adımlarının hızlandırılmasıyla gıda fiyatlarındaki oynaklığın azaltılması, böylece gıdaya makul fiyatlarla erişimin sağlanması hedefleniyor.
2027-2029 yıllarına ilişkin OVP’den derlediği bilgilere göre, son dönemde değişim gösteren gıda fiyatlarının hedeflerle uyumlu bir şekilde seyrinin sağlanması için çalışmalar yürütülecek.
Bu kapsamda, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi, tarımsal verimliliğin ve katma değerin artırılması ile kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimin sağlanması öncelikler arasında yer alırken söz konusu öncelikler doğrultusunda, dış ticaret ve destekleme politikaları bütüncül bir çerçevede uygulanacak.
Tarımsal üretim süreçlerinde maliyet baskılarını hafifletecek yapısal dönüşüm adımları hızlandırılarak gıda fiyatlarındaki oynaklık azaltılacak. Tarımsal girdilerde yerli üretim kapasitesi artırılacak. Ayrıca sözleşmeli üretim modelleri yaygınlaştırılacak.